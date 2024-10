Infiniment patient, Dieu pardonne toujours

"Car le Seigneur est miséricordieux et plein de grâce. Il préfère la conversion du pécheur à sa mort. Patient et généreux dans Sa miséricorde, Il ne cède pas à l'impatience humaine, mais Il est prêt à attendre longtemps le repentir. La miséricorde du Seigneur face au mal est si extraordinaire que, si l’homme fait pénitence pour ses péchés, Il regrette Sa menace et n'exécute pas les sanctions qu'Il avait annoncées."