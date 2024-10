Couple : faut-il garder des petits secrets pour soi ?

La vérité n’est pas toujours facile à exprimer, mais elle tisse des liens durables. Comment ne pas voir dans la parole du psalmiste Dieu lui-même, et l’homme et la femme, créés à son image et selon sa ressemblance : "Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ; la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit." (Ps 84)