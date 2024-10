En pèlerinage à Malte, l’appel de la mer

L’île où saint Paul fit naufrage apparaît. Simple bloc de roche surplombée de sa statue. Quelques encablures plus loin, en un instant la mer grossit. Le bateau ondule plus fort, s’enfonce plus profondément et se cabre plus haut. On saisit en un clin d’œil au goût d’Histoire que la mer peut ici devenir colère et jeter un apôtre en route vers Rome vers une côte qui sauve… et à laquelle il enseignera en retour le Salut.