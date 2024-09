L’automne vu par les saints

L'automne est une période de changement permanent. Les feuilles vertes prennent soudain des teintes éclatantes de jaune, d'orange et de rouge. Des volées d'oies et d’hirondelles se dirigent vers le sud, à la recherche de climats plus chauds. Les dernières récoltes sont faites et les champs sont préparés pour l'hiver. À cette période de l'année, la lumière de l'après-midi prend une couleur particulière, vive et dorée.