Non loin de Nancy, c’est dans la salle du trésor de la cathédrale Saint-Etienne de Toul que les visiteurs peuvent admirer ces superbes objets d’orfèvrerie dont l’histoire et la tradition sont encore largement méconnues. Une quarantaine d’anneaux prêtés par Notre-Dame de Paris et différentes villes de France - Lyon, Carcassonne, Angers et bien d’autres - sont ainsi exposés dans les vitrines de la salle du trésor, retraçant ainsi l’évolution des styles et des décors au fil des siècles passés.