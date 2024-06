[VIDÉO] La drôle de prière de Thomas More

Brillant juriste et chancelier du roi d'Angleterre, Sir Thomas More (1478-1535), le saint patron des hommes politiques, a écrit "la prière de la bonne humeur" pour se décentrer de son ego et prendre du recul sur les épreuves de la vie.

Thomas More, brillant juriste et chancelier du roi d’Angleterre au XVe siècle, a rédigé une sympathique prière pour obtenir l’humour. La voici :