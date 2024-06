Drame, humour, documentaires, découvrez les dix films et séries les plus visionnés sur la plateforme de streaming "SAJE+" depuis le début de l'année. De quoi réjouir toute la famille, parents, enfants et même les adolescents.

1

Le Virtuose



Synopsis : Le Virtuose de François Girardavec Garrett Wareing, Kathy Bates et Dustin Hoffman. 103 minutes. Un garçon de onze ans très perturbé, élève de l’American Boychoir School, fait la rencontre d’un chef de chœur qui va permettre à son talent d’éclore. Retrouvez-le sur SAJE+.

2

Thérèse



Synopsis : “Thérèse”, de Alain Cavalier avec Catherine Mouchet, Aurore Prieto et Sylvie Habault. Thérèse Martin entre au Carmel de Lisieux avec ses trois sœurs à la fin du dix-neuvième siècle. Elle est gaie, ouverte, idéaliste. Les réalités du couvent, son désir de perfection, la mort de son père, les privatisations et le manque de soins altèrent sa santé. Elle lutte à la fois contre la souffrance physique et l’épreuve de la foi. Elle meurt de tuberculose à vingt-quatre ans en laissant un cahier où elle raconte sa “petite vie”. Il est traduit dans le monde entier. Sa tombe devient un lieu de pèlerinage. Retrouvez-le sur SAJE+.

3

“The Chosen” saison 3



Synopsis : “The Chosen”, saison 3de Dallas Jenkins avec Jonathan Roumie, Shahar Isaac, Elizabeth Tabish et Paras Patel.Tous publics. Après avoir écouté un sermon de Jésus qui a mis le monde sans dessus dessous, les 12 disciples (y compris Judas qui vient de les rejoindre) sont prêts à le suivre jusqu’aux extrémités de la terre. Mais des problèmes subsistent. Matthieu souffre d’avoir été répudié par ses parents. André rend visite à Jean le Baptiste emprisonné. Marie et les femmes doivent trouver une source de revenus. Simon et Eden sont confrontés au prix à payer quand on suit Jésus. Plus important encore, les disciples font face à leur plus grand défi lorsque Jésus les envoie prêcher et accomplir des miracles, deux par deux, sans lui…Retrouvez-le sur SAJE+.

4

Terre de Marie



Synopsis : “Terre de Marie” de Juan Manuel Cotelo avec Lola Falana, Juan Manuel Cotelo et Carmen Losa (1h59). Tous publics.L’avocat personnel du Diable doit partir en mission à travers le monde. Il doit enquêter sur les millions de personnes qui continuent de parler avec Jésus-Christ, de prier la Vierge Marie et de considérer Dieu comme un Père. Cet avocat va recueillir de nombreux témoignages. Il va découvrir d’incroyables récits de vies, toutes transformées par une mystérieuse rencontre. D’où peuvent venir tous ces miracles ? Les certitudes de l’avocat vont-elles survivre à ce voyage au cœur de la foi ? Retrouvez-le sur SAJE+.

5

Le club des Miracles



Synopsis : “Le Club des Miracles” de Thaddeus O’Sullivan avec Maggie Smith, Laura Linney, Kathy Bates et Stephen Rea (1h31). Tous publics. Les femmes de la petite ville de Ballyfermot, en Irlande, espèrent toutes être les heureuses élues qui pourront effectuer un pèlerinage dans la ville sacrée de Lourdes, en France. Au cours d’une soirée de tombola pour le moins mouvementée, Lily (Maggie Smith), Eileen (Kathy Bates), Dolly (Agnes O’ Casey) et Chrissie (Laura Linney) remportent le prix tant convoité. Au fil de ce voyage d’une vie, le quatuor découvre le véritable sens de l’amitié et du pardon, en plus de vivre tour à tour un « miracle » personnel. Retrouvez-le sur SAJE+.

6

Opération Prophète



Synopsis : “Opération Prophète” de Michal Kondrat avec Slawomir Grzymkowski, Adam Ferency et Katarzyna Zawadzka (2h20). Tous publics. Après trois ans d’emprisonnement aux mains du régime communiste pendant la guerre froide, le cardinal Stefan Wyszynski, primat de Pologne, est rétabli à la tête de l’Église catholique à Varsovie. Chef spirituel et visionnaire, il dialogue sans relâche avec les autorités communistes pour négocier plus de droits pour l’Église et la nation opprimée. Quel est cet homme prophétique qui a ouvert la voie à l’ascension spectaculaire du pape Jean Paul II et à la chute du communisme en Europe ? Retrouvez-le sur SAJE+.

7

Fatima



Synopsis : de Marco Pontecorvo avec Stéphanie Gil, Harvey Keitel, Sônia Braga et Goran Visnjic (1h53). Tous publics. Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants mais également attirer la colère des représentants de l’Eglise et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer d’étouffer l’affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la rumeur s’est propagée dans tout le pays. Les pèlerins affluent à Fatima en espérant être les témoins d’un miracle. Retrouvez-le sur SAJE+.

8

“The Chosen”, saison 2



Synopsis : “The Chosen”, de Dallas Jenkins avec Johnatan Roumie, Paras Patel, Elizabeth Tabish et Shahar Isaac. Saison 2 – Épisode 1 : Le Tonnerre.À partir de 10 ans. Le ministère public de Jésus débute et la nouvelle révolutionnaire qu’il apporte se répand en terre d’Israël. Sa renommée le précède partout où il va. Ses disciples marchent à ses côtés et sont les premiers témoins de miracles extraordinaires. Voyez Jésus à travers les yeux de ceux qui l’ont connu. Dans l’épisode 1 de la saison 2, la tension monte parmi les disciples alors qu’ils luttent contre la renommée croissante de Jésus en Samarie. Retrouvez-le sur SAJE+.

9

Adopté



Synopsis : “Adopté” de Kevin Peeples avec Raphael Ruggero, Kirk Cameron, Alex Kendrick et Rebecca Rogers Nelson (1h41). Tous publics. Le monde tranquille de David est bouleversé lorsque sa mère biologique le contacte et lui tend inopinément la main, désireuse de rencontrer le fils de 18 ans qu’elle n’a tenu qu’une fois dans ses bras. Encouragé par ses parents adoptifs, David entreprend un voyage qui va l’amener à découvrir une vérité inouïe sur son passé. Retrouvez-le sur SAJE+.

10

Sacerdoce



Synopsis : “Sacerdoce”, un documentaire de de Damien Boyer. Tous publics. Depuis des siècles, les prêtres accompagnent de nombreuses personnes dans leur vie, dans les moments de joie comme d’épreuve. Alors que le scandale des abus a entaché l’Église ces dernières années, les prêtres demeurent un mystère. Plus qu’un simple métier, leur fonction exige un style de vie radical, celui du célibat, de l’abandon de la paternité et de la sobriété. Antoine, prêtre vagabond, rider, sillonne l’Ariège avec sa caravane pour écouter les villageois. Gaspard, prêtre montagnard, pousse les jeunes à se dépasser, à contempler la création, et à se débarrasser de leurs addictions. François, vieux prêtre parisien, offre son regard d’expérience sur les défis de la prêtrise. Paul souhaite remporter le championnat de France du clergé à vélo. Le père Matthieu sort des milliers d’enfants des bidonvilles pour leur offrir un autre avenir. A travers eux s’esquissent les enjeux de leur engagement et de la prêtrise au XXIe siècle. Retrouvez-le sur SAJE+.