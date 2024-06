Comment rester conscient de la présence de Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement ? Voici huit conseils pour ne pas tomber dans une forme d’habitude ou d'indifférence à l’égard de cette présence réelle du Christ dans l’eucharistie.

Si l’on s’adresse facilement à Jésus dans sa prière, que l’on se réjouit de contempler sa Création lors d’une balade en forêt, on oublie parfois sa présence réelle dans le Saint-Sacrement. On prend cette réalité pour acquise, jusqu’à se rendre indifférent à sa présence. Alors, pourquoi ne pas profiter de ce mois de juin pour lutter contre cette “routine eucharistique” ? Si Jésus est vraiment présent dans le Saint-Sacrement, alors, chaque fois que vous entrez dans une église et que vous allez devant le tabernacle, vous vous approchez de Lui. C’est une grâce extraordinaire ! Voici huit petites astuces pour ne pas tomber dans cet écueil.

1

FAIRE LE SIGNE DE CROIX TOURNÉ VERS LE TABERNACLE



Adam Jan Figel | Shutterstock

Quand vous entrez dans une église, souvenez-vous que Jésus est vraiment présent dans le tabernacle, sous l’espèce du pain. Vous pouvez alors vous tourner dans cette direction et faire un signe de croix, pour entrer dans un cœur à cœur avec le Seigneur.

2

FAIRE LA GÉNUFLEXION EN IMAGINANT UN ROI



Pascal Deloche / GODONG

La génuflexion est un signe d’adoration. Lorsque ce geste devient routinier et dénué de sens pour vous, imaginez consciemment que c’est devant un roi que vous l’effectuez. En effet, Jésus est vraiment le Roi du Ciel et de la Terre.

3

S’INCLINER DEVANT L’AUTEL, LIEU DE SON SACRIFICE



@Aline Iaschine

Une fois la Messe commencée, c’est l’autel et non le tabernacle qui est au centre de l’attention. Vous pouvez donc vous incliner devant l’autel, lieu sacré où le prêtre présente à nouveau le sacrifice du Christ.

4

S’OFFRIR SUR LA PATÈNE



MARI TERE – Shutterstock

Au cours de la messe, le prêtre bénit les hosties sur un plat rond, appelé patène. Une vieille coutume veut que l’on dépose spirituellement sa personne et ses intentions sur la patène afin de les unir à l’offrande du prêtre. C’est d’ailleurs ainsi que sainte Faustine Kowalska a prié le jour de sa consécration religieuse : “Seigneur Jésus, je dépose mon cœur sur la patène où votre cœur a été déposé.”

5

PRIER « MON SEIGNEUR ET MON DIEU » LORS DE L’ÉLÉVATION



Shutterstock

Lorsque l’hostie est élevée, il existe une coutume qui consiste à se réengager auprès du Seigneur, en priant dans son cœur “Mon Seigneur et mon Dieu” (Jn 20,28). Ce sont les paroles de foi prononcées par l’apôtre Thomas lorsqu’il a vu Jésus ressuscité et que tous ses doutes se sont dissipés.

6

PRIER LORSQUE L’ON S’AVANCE POUR LA COMMUNION



Alors que vous faites la queue pour recevoir la communion, il est bon de prier pour vous préparer et rester recueilli. Vous pouvez demander pardon pour vos péchés et prier votre ange gardien, la Vierge Marie ou Dieu pour qu’ils puissent préparer votre cœur à recevoir Jésus.

7

FAIRE LE SIGNE DE CROIX LORSQUE L’ON PASSE DEVANT UNE ÉGLISE



Philippe Lissac / GODONG

Lorsque vous passez devant une église, que vous soyez en voiture ou à pied, n’hésitez pas à adresser à Jésus une prière et à faire un signe de croix. Une belle manière de ne pas oublier qu’il est présent dans les églises d’une façon toute particulière.

8

ENTRER DANS L’ÉGLISE



Philippe Lissac

Si vous avez le temps, ne vous contentez pas de passer devant et de prier, mais entrez dans l’église. La structure d’une visite rapide est aussi simple que votre ABC :

– A comme adoration : c’est l’occasion de prononcer quelques mots de louange à Jésus présent dans le Tabernacle ;

– B comme bénédiction : vous pouvez remercier le Seigneur pour toutes les bénédictions que vous avez reçues ;

– C comme contrition : vous pouvez vous repentir et demander pardon pour vos fautes envers Dieu et votre prochain.

Découvrez aussi les plus belles pensées des saints sur l’Eucharistie :