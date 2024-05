Voici une prière particulièrement importante dans la liturgie byzantine, qui précède chaque office liturgique. Elle permet d'appeler l'Esprit saint dans notre vie pour nous soutenir et nous habiter.

Voici l’une des prières les plus répondue dans la liturgie byzantine, appelant l’Esprit saint à venir souffler dans notre vie :

Roi céleste,

Consolateur, Esprit de vérité,

Toi qui es partout présent et qui remplis tout,

Trésor des biens et Donateur de vie,

viens et demeure en nous !

Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes,

Toi qui es bonté :

Amen !