Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 24 au 31 mai 2024 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS : BULLE D’INDICTION DU JUBILÉ ORDINAIRE DE L’ANNEE 2025



Cerf

Résumé : Pape François, Cerf, mai 2024. A l’occasion du Jubilé 2025, le pape François nous invite à un temps de réflexion autour de l’espérance. Qu’est-ce que l’espérance ? De quoi est-elle faite ? Qu’est-ce qui la nourrit ? Il nous propose de nous reconnecter à cette notion clef de la vie chrétienne en réapprenant la patience, moteur de l’espérance, dans un monde de plus en plus rapide. Retrouvez-le en librairie.

2

DIGNITAS INFINITA



Cerf

Résumé : Dicastère pour la doctrine de la foi, Cerf, avril 2024. Texte officiel qui rappelle les principes fondamentaux de la dignité humaine, accompagné d’une dénonciation des violations de cette dignité : la pauvreté, la guerre, l’exploitation des migrants, les violences faites aux femmes, entre autres. Retrouvez-le en librairie.

3

GREG ET L’AVENTURE DE LA VIE : CONSTRUIRE SA VIE SUR DES BASES SOLIDES



le Sénevé, Artège

Résumé : Thibault et Inès d’Oysonville, Claire s2c, Artège, avril 2024. Entre grands désirs et réalité de la vie, difficile de trouver sa place quand on est ado… Comment s’armer face aux combats, aux défis du monde actuel, et poser les bons choix pour l’avenir ? Avec Greg, embarque dans ce carnet d’aventures pour comprendre ce qui se joue à l’aube de ta vie d’adulte. Retrouvez-le en librairie.

4

ENTRE GUERRES



Gallimard

Résumé : François Lecointre, Gallimard, avril 2024. Récit de la naissance d’une vocation militaire. Le général relate le quotidien de jeune officier, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Il évoque notamment les questions d’engagement, de combat, de fraternité ou encore de peur. Retrouvez-le en librairie.

5

MIKO ET LES 5 TRESORS DE LA COMMUNION



Mame

Résumé : Gaëlle Tertrais, Mame, avril 2024. Miko, Raph, Gaby et Archie sont désormais baptisés et se préparent à faire leur première communion. Le père Paul et le séminariste Erwan les initient aux mystères de la messe. Les enfants sont également guidés par des saints et des grandes figures de la Bible. Retrouvez-le en librairie.

6

BELLES HISTOIRES DE SAINTS ET DE MIRACLES EUCHARISTIQUES



Artège

Résumé : Blanche Rivière, Artège, mai 2024. Vingt miracles sont relatés afin de découvrir le sacrement de l’Eucharistie et son mystère, à travers les siècles : saint Tarcisius, Imelda Lambertini, le curé d’Ars, Dominique Savio, Elisabeth de la Trinité, Pie X, Charles de Foucauld, Carlo Acutis, entre autres. Retrouvez-le en librairie.

7

CE LIEU EN NOUS QUE NOUS NE CONNAISSONS PAS : À LA RECHERCHE DU ROYAUME



Albin Michel

Résumé : Marie Balmary, Albin Michel, mars 2024. Une étude des différentes lectures des textes évangéliques selon leur langue d’origine. L’auteure fait part de ses interprétations des textes traduits de l’hébreu et du grec, soulignant les fautes de traduction et les détournements moralisateurs qui influent sur la foi chrétienne. Retrouvez-le en librairie.

8

AU SECOURS SAINTE RITA



Fayard

Résumé : Amandine Cornette De Saint Cyr, Fayard, mai 2024. Jeune mère de deux garçons, Amandine est épuisée par des mois d’errance médicale. Pour apaiser les douleurs inexpliquées qu’elle ressent, elle part en pèlerinage sur les traces de sainte Rita, après avoir entendu parler de cette patronne des causes désespérées. L’écrivaine relate cette expérience et partage les leçons apprises au cours de ce voyage. Retrouvez-le en librairie.

9

LE COURAGE DE LA FOI



Artège

Résumé : Cyril Gordien, Artège, mars 2024. Un recueil de textes du père Cyril Gordien, décédé le 14 mars 2023, adressés aux jeunes fidèles et suivis de son testament spirituel. Retrouvez-le en librairie.

10

FRÈRES ET SOEURS SAINTS : 12 FRATRIES EXTRAORDINAIRES DE JACQUES ET JEAN AUX SOEURS MARTIN



Mame

Résumé : Marie Malcurat, Mame, avril 2024. Un documentaire regroupant une bande dessinée, des anecdotes, des informations historiques ainsi qu’une prière pour découvrir la relation fraternelle entre certains saints, parmi lesquels les apôtres saint Jacques et saint Jean, saint Lazare, sainte Marthe et sainte Marie ou encore sainte Thérèse de Lisieux et ses sœurs. Retrouvez-le en librairie.