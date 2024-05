La flamme au Mont-Saint-Michel

La flamme olympique poursuit son tour de France jusqu’à son arrivée à Paris prévue le 26 juillet prochain. Et que serait un tour de France sans la visite de ses sanctuaires et hauts lieux de chrétienté ? Après Notre Dame de la Garde à Marseille le 9 mai dernier, puis Lourdes le dimanche de la Pentecôte, c’est au tour du Mont-Saint-Michel d’accueillir la flamme olympique, ce vendredi 31 mai dans une ambiance familiale, festive mais aussi symbolique.

Qui de mieux en effet que Saint-Michel pour lui confier une prière visant à la paix et à l’amitié entre les peuples, lui qui voit chaque années des milliers de touristes et autant de nationalités grimper jusqu’à lui ? Tout un symbole donc et une invitation au recueillement pour que dans la joie des jeux à venir, les exploits sportifs et humains gardent toujours à l’esprit la beauté de la création toute entière et la reconnaissance envers le Dieu créateur.