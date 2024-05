“Je n’ai fait que mon devoir.” Elle interrompt son trail pour sauver une vie

Alors qu'elle participait à un trail organisé le 26 mai à Perros-Guirec (Côtes d'Armor), Hélène n'a pas hésité une seule seconde pour sauver un participant en train de faire un arrêt cardiaque. La jeune femme a touché tous les cœurs à défaut d'arriver la première. Une vraie gagnante !

La 11ème édition du trail solidaire en Guirec restera certainement dans les annales des coureurs ! Proposée cette année au profit des associations Info sarcomes et les Enfants de Trestel, la course solidaire qui s’est tenue le 26 mai offrait deux parcours de 10 et 25 kilomètres aux coureurs amateurs ou aguerris, tous motivés par la bonne cause. Et ce ne sont pas que des mots ! Car parmi les participants, Hélène Le Bozec, jeune maman sportive et pompier volontaire, était bien lancée quand elle a vu un participant d’une cinquantaine d’années en train de faire un arrêt cardiaque.

Ni une ni deux, la jeune femme a stoppé sa foulée pour exercer les gestes de premiers secours sur ce concurrent, puis a attendu l’arrivée des pompiers afin de s’assurer qu’il était bien pris en charge, avant de repartir finir sa course. Course qu’elle a fini sous les encouragements et les applaudissements de la foule admirative, jusqu’à l’arrivée où elle a retrouvé son petit garçon tout aussi fier de sa maman. “Je n’ai fait que mon devoir”, a-t-elle déclaré dans un sourire. Une vraie championne !