À six mois de la réouverture de Notre-Dame de Paris, la présidence de la République et le diocèse de Paris doivent encore s'accorder sur la mise en scène de cet évènement tant attendu depuis cinq ans. Selon "Le Canard enchaîné", Emmanuel Macron et Mgr Ulrich s'opposeraient sur la remise des clés et le lieu du discours présidentiel. Des frictions démenties par le diocèse de Paris qui confirme que des discussions sont toujours en cours.

Cinq ans après son incendie en 2019, les travaux de restauration de Notre-Dame de Parisne cessent de progresser. “Tenir l’objectif” : c’est le maître-mot de Philippe Jost, directeur de l’établissement public en charge de la restauration. L’objectif, c’est bien celui de la réouverture de la cathédrale, le 8 décembre 2024. Mais à l’approche de cette date tant attendue, des points de friction seraient apparus entre Emmanuel Macron et Mgr Ulrich, archevêque de Paris, selon Le Canard Enchaîné du 24 mai. D’après l’hebdomadaire, les deux désaccords qui ont émergé concernent la remise des clés de la cathédrale et le prononcé d’un discours de réouverture par le Président de la République.