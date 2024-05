Le père Olivier Buba, prêtre dans le diocèse de Yola au Nigeria, a été libéré ce jeudi 30 mai. Il avait été enlevé dans la nuit du 21 mai alors qu'il se trouvait dans son presbytère.





Après l’inquiétude, le soulagement. Le père Olivier Buba, prêtre au Nigeria dans le diocèse de Yola (État d’Adamawa situé au nord-est du pays), a finalement été libéré après dix jours de détention. Il avait été enlevé le 21 mai alors qu’il se trouvait dans son presbytère. “Avec nos cœurs emplis de joie et de gratitude, nous souhaitons informer que le père Olivier Buba (…) a recouvré sa liberté”, a ainsi déclaré Mgr Mamza, évêque du diocèse de Yola. “Il a été relâché par ses ravisseurs aux premières heures de ce jeudi 30 mai 2024. “Au nom de tous les prêtres, religieux et laïcs du diocèse, je souhaite remercier tous les hommes et femmes de bonne volonté pour leurs prières et leur solidarité pendant ce moment éprouvant. “