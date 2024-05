Les meilleurs ouvrages pour se préparer au mariage

De l'incontournable "Les langages de l'amour" de Gary Chapman au best-seller des Éditions de l'Emmanuel "Et si on se mariait?", découvrez notre sélection des huit meilleurs ouvrages pour se préparer au mariage.

Difficile de se faire une idée d’un livre en le feuilletant ou en lisant la quatrième de couverture tant les ouvrages sur le mariage sont nombreux. C’est pourquoi Aleteia a sélectionné plusieurs ouvrages variés – guides pratiques mais aussi lettres et essais –, tous reconnus pour la qualité et la richesse de leur message et pour le regard qu’ils offrent sur le mariage chrétien. De l’aide au discernement à la communication dans le couple, en passant par la sexualité, voici huit livres qui donnent des billes précieuses pour qui veut se lancer dans la belle aventure du mariage.

1

“et si on se mariait?”, un guide pour savoir si on est prêt



Editions de l’Emmanuel

Un guide complet et pédagogique qui s’adresse à tous ceux qui se posent la question de l’avenir de leur relation. Cette réédition de 2021 du best seller Et si on se mariait ? (2014) inclut notamment les réflexions récentes du pape François. Un succès qui tient sans doute à la pertinence des sujets abordés pour discerner : l’acceptation de ses fragilités, la reconnaissance de ses motivations cachées, la nécessité de la patience… Autant de questions auxquelles les fiancés sont invités à se poser pour répondre librement et avec assurance à la grande question : “Suis-je prêt à me marier ?”

Ce qu’on aime : Les auteurs ont éprouvé le sujet à l’aune de la réalité et ont deux profils très complémentaires : un prêtre, le père Cédric Burgun, spécialisé dans les questions de nullité de mariage, et une conseillère conjugale, Bénédicte Lucereau, thérapeute de couples et de familles. Et si on se mariait ?Comment savoir si on est prêt, Père Cédric Burgun, Bénédicte Lucereau, Éditions de l’Emmanuel, 2021, 19 euros.

2

“est-ce lui, est-ce elle?”, des réponses face à ses peurs



Salvator

L’engagement dans le mariage fait naître chez certains des peurs, parfois paralysantes. Ce livre du père Pierre-Marie Castaignos, accompagnateur de couples en vue du mariage, a le grand mérite d’identifier ces peurs, de les décortiquer, afin de faire avancer les fiancés avec cette conviction que le discernement doit se faire avec l’autre tel qu’il est aujourd’hui.

Ce qu’on aime : Des conseils très concrets pour mener son discernement. La prise en compte du désir, signe premier d’une relation amoureuse, “un appel à creuser”, ou la nécessité de laisser évoluer le sentiment amoureux quelques mois, afin de distinguer une simple attirance d’un désir de tout son être. Est-ce lui? Est-ce elle? Discerner pour s’engager, Père Pierre-Marie Castaignos, Salvator, 2019, 17,90 euros.

3

“les langages de l’amour”, des clés pour se comprendre



Farel

Chacun a un langage de l’amour différent. “Si nous voulons communiquer efficacement avec des personnes d’autres cultures, nous devons apprendre leur langue. Il en va de même dans le domaine de l’amour. Le langage de votre amour sentimental et celui de votre conjoint peuvent être aussi différents que le chinois l’est du français”, assure Gary Chapman. Dieu merci, pour comprendre son conjoint et se faire comprendre de lui, le thérapeute américain a identifié cinq langages : les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher.

Ce qu’on aime : Une application immédiate dans la vie de tous les jours et qui porte ses fruits ! Car connaître son langage et celui de son conjoint permet d’éviter pas mal de désillusions. Les langages de l’amour, Les actes qui disent “je t’aime”, Gary Chapman, Farel, 2015, 7,90 euros.

4

“Puisque vous avez décidé de vous aimer…”, une éducation à l’amour



Mame

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, au moment de se lancer dans la grande aventure du mariage, la question n’est pas de savoir si on aime l’autre, mais si on “veut” l’aimer. Pour la vie. C’est un des grands enseignements de l’ouvrage du père François Potez, qui a consacré une grande partie de son sacerdoce à accompagner les fiancés et les jeunes mariés. Un échange épistolaire qui revient sur les fondements du mariage chrétien et qui fourmille de conseils précieux et pratiques pour les couples, notamment lors des premières années de mariage, ces années charnières où le couple se construit.

Ce qu’on aime : Toute l’affection, la bienveillance et l’espérance transmises entre les lignes. Un encouragement à persévérer, toujours, dans la voie de l’amour. Puisque vous avez décidé de vous aimer…, Conseils pour les premières années de mariage, Père François Potez, Mame, 2024, 15,90 euros.

5

“Lettres aux jeunes amants”, de la profondeur tout en poésie



Fides et Labor

Également dans le genre épistolaire, ces lettres s’adressent à un jeune couple qui s’apprête, non sans vertige, à se dire oui. Mêlant habilement humour, poésie et théologie, Franck H. Laurent partage sa vision de l’amour et du mariage pour le plus grand bonheur du lecteur. Marié depuis 33 ans, il a préparé pendant près de 30 ans de nombreux couples au mariage.

Ce qu’on aime : Le style littéraire hautement poétique, les jeux de mots, le symbolisme… Une lecture dont on se délecte. Lettres aux jeunes amants pour leur donner le goût de l’alliance, Franck H. Laurent, Labor et Fides, 2024, 15 euros.

6

“Chers fiancés”, les bons vœux du Pape



Mame

“Chers fiancés, vous êtes en train de vous préparer à grandir ensemble, à construire cette maison pour vivre ensemble pour toujours. Vous ne voulez pas la fonder sur le sable des sentiments qui vont et viennent, mais sur le roc de l’amour vrai, l’amour qui vient de Dieu.” Chers fiancés est un recueil de 200 citations du pape François puisées dans ses discours et dans ses catéchèses, adressées aux fiancés ainsi qu’aux couples en chemin vers le mariage. Une mine d’or pour cheminer.

Ce qu’on aime : le genre de l’abécédaire, pratique, efficace, qui permet de retrouver rapidement les propos du Pape sur des sujets aussi variés que l’attraction physique, les beaux-parents, la chasteté, le dialogue ou encore la foi. Chers fiancés, Mame, 2019, 10 euros.

7

“Sacrés couples!”, une initiation à la sainteté dans le mariage



Editions de l’Emmanuel

Véritable guide de sainteté pour les couples, Sacrés couples ! invite les époux à découvrir et pourquoi pas, imiter, les saints couples qui ont marqué notre époque. Louis et Zélie Martin, Baudouin et Fabiola de Belgique, Félix et Élisabeth Leseur, Raoul et Madeleine Follereau, Frédéric et Amélie Ozanam, Maria et Luigi Quattrocchi, Zita et Charles de Habsbourg, Cyprien et Daphrose Rugamba, Fani et Franz Jägerstätter… Tous invitent à vivre l’amour de Dieu, l’amour des autres, l’amour dans les épreuves… et surtout, l’amour conjugal.

Ce qu’on aime : Réaliser que les saints couples sont avant tout des couples amoureux, et que la plus haute sainteté est possible dans le mariage. Sacrés couples! Vivre la sainteté dans le mariage, Père Pascal Ide, Editions de l’Emmanuel, 2021, 18 euros.

8

“Terre éclose”, une approche globale de la sexualité féminine



Editions de l’Emmanuel

Ce livre s’adresse d’abord aux femmes. À celles qui souhaitent approfondir ou (re)découvrir leur intimité, avant de goûter à la joie d’une sexualité vivante et vibrante, ajustée à sa personnalité et véritablement source de communion. Hélène Dumont, sexothérapeute, explore la sexualité féminine en huit chapitres : connaissance de soi, de l’autre, alchimie du plaisir, aléas du désir, douleurs et incompréhensions, communication, tendresse, érotisme, articulation féminité/maternité…

Ce qu’on aime : Un ouvrage qui traite, délicatement mais sans tabou, de la sexualité féminine. Terre éclose, la sexualité au féminin, Hélène Dumont, Editions de l’Emmanuel, 2022, 20 euros.