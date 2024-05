[VIDÉO] Le phénoménal succès d’“Un p’tit truc en plus” !

Le film “Un p'tit truc en plus” sortie le 1er mai dernier cumule après quatre semaines d'exploitation plus de 4,3 millions d'entrées.

Un film rempli d'espérance qui donne beaucoup de joie !



Le film “Un p’tit truc en plus”, réalisé par Artus, s’impose comme le plus gros succès au cinéma en France en 2024. Sorti en salles le 1er mai, il a cumulé en quatre semaines plus de 4,3 millions d’entrées, dépassant plusieurs grandes productions américaines. Ce succès inattendu a valu à l’équipe du film d’être invitée à Cannes pour la montée des marches du Festival. Ce film, rempli d’humour, d’humanité et de bienveillance, offre un autre regard sur le handicap. “Un p’tit truc en plus” pourrait atteindre les 6 millions d’entrées avant l’été selon des experts. Ce serait alors un succès historique !