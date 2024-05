Six façons d’aider son ado à rester concentré

Alors que de nombreux adolescents voient leur capacité d’attention diminuer, notamment par la faute des écrans, voici quelques pistes à tester avec eux pour qu’ils parviennent davantage à se concentrer.

Ces dernières années, les médias ont beaucoup parlé d’une diminution de la capacité d’attention des personnes, notamment à cause de tous les écrans dont nous disposons. L’année dernière, un intéressant rapport du King’s College de Londres a livré un peu plus d’informations sur ce phénomène qui angoisse légitimement les parents. L’étude du King’s College souligne par exemple que 49% des personnes interrogées estimaient que sa capacité d’attention était plus courte que les années précédentes, tandis que seulement 23% n’étaient pas d’accord avec cette perception. L’étude révèle également que bon nombre des personnes interrogées sont convaincues que la capacité de concentration des jeunes a diminué ces dernières années. Toutefois, faute d’études réalisées sur une longue période, il n’est pas encore possible d’affirmer que la capacité d’attention a réellement diminué.

Ce qui est certain, c’est que les adolescents d’aujourd’hui vivent avec cette tentation constante de sortir leur smartphone en classe, ou même en pleine discussion à table. Et le son d’une notification ou d’un message est toujours une source de distraction. C’est un phénomène que de nombreux parents et enseignants ont remarqué et dont ils se plaignent lors des réunions parents-professeurs. Afin d’aider votre adolescent à rester concentré, les six conseils ci-dessous peuvent s’avérer utiles, surtout si vous avez réussi à le persuader de ranger son téléphone dans un tiroir lorsqu’il a besoin de se concentrer !

1

ÉTABLIR UNE ROUTINE COHÉRENTE



Un emploi du temps régulier aide les adolescents à savoir à quoi s’attendre et quand. Encouragez-les à créer une routine quotidienne qui équilibre les études, les loisirs et le repos. Cette routine peut inclure des heures fixes pour les devoirs, les activités extrascolaires et les repas en famille. La régularité permet de réduire le stress et d’améliorer la concentration.

2

CRÉER UN ENVIRONNEMENT D’ÉTUDE PAISIBLE



Un espace dédié et calme pour étudier peut considérablement améliorer la concentration. Assurez-vous que cet espace soit exempt de distractions telles que des bruits forts ou des écrans. Un espace bien rangé et bien éclairé, doté de toutes les fournitures nécessaires, peut rendre l’étude plus efficace et moins stressante.

3

ENCOURAGER L’ACTIVITÉ PHYSIQUE



Une activité physique régulière n’est pas seulement bénéfique pour la santé physique, mais améliore également la concentration mentale et l’humeur. Encouragez votre adolescent à faire du sport, à se promener, notamment en famille, ou à faire des exercices simples. L’activité physique aide à libérer l’énergie accumulée et améliore la concentration.

4

PROMOUVOIR LA PRIÈRE



Des petits exercices réguliers, comme d’inspirer profondément, peuvent aider les adolescents à gérer le stress et à améliorer leur concentration. Beaucoup assurent que la méditation y contribue aussi. Vous pouvez suggérer à vos enfants d’intégrer des prières ou des moments de réflexion tranquille. Ces petits rituels peuvent procurer un sentiment de calme, aidant ainsi les adolescents à se recentrer sur eux-mêmes.

5

FAVORISER DES HABITUDES DE SOMMEIL SAINES



Un sommeil suffisant est essentiel pour la concentration et le bien-être général. Encouragez votre adolescent à développer de bonnes habitudes de sommeil en se couchant et en se réveillant à la même heure chaque jour. Et à des horaires raisonnables surtout ! Limiter le temps passé devant un écran avant de se coucher et créer une routine le soir peut également favoriser un meilleur sommeil.

6

ENCOURAGER UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE



Des habitudes alimentaires saines auront un impact significatif sur la capacité de concentration d’un adolescent. Encouragez-le à manger des repas équilibrés contenant beaucoup de fruits, de légumes, de céréales complètes et de protéines. Limiter les collations sucrées et la caféine peut également aider à maintenir des niveaux d’énergie stables tout au long de la journée.

En intégrant ces quelques stratégies, votre adolescent pourra développer une meilleure concentration et une vie plus équilibrée. Mais n’oubliez pas que chaque adolescent est unique, il est donc important d’être patient et de l’accompagner pendant qu’il trouve ce qui lui convient le mieux.

