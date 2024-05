Préparez-vous en juin à voir un exemple de la splendeur de la Création

À partir du 3 juin et pendant une semaine, Mercure, Neptune, Mars, Jupiter et Uranus vont s'aligner dans le ciel. Un phénomène rarissime, qui témoigne de la splendeur de la Création.

L’été 2024 réserve de belles surprises aux amateurs d’astronomie. Dans quelques jours, le bal de la saison des étoiles s’ouvrira en grandes pompes avec la “parade des planètes”. Cette jolie métaphore désigne un événement extrêmement rare : l’alignement des planètes. Ce phénomène se produit lorsque plusieurs planètes se rassemblent au même moment du même côté du soleil. À partir du 3 juin et pendant une semaine, six planètes – Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune – s’aligneront dans le ciel du point de vue de la Terre.

Deuxième édition en août

Selon le site spécialisé Star Walk, cinq planètes seront visibles à l’œil nu au petit matin, alors qu’il faudra s’équiper de jumelles de haute puissance pour apercevoir Neptune et Uranus. Seul bémol, la ligne formée ne sera bien visible que dans certaines parties du monde. Pour voir la “parade des planètes”, il faudrait idéalement se trouver à Sydney, São Paulo, Tokyo, Athènes ou encore Abu Dhabi. En France, il sera difficile d’apercevoir le spectacle. Mais patience ! Un autre grand alignement, visible de l’Hexagone, devrait se produire fin août. Quoi qu’il en soit, chacun de ces petits miracles du ciel seront l’occasion de louer Dieu pour la beauté de sa Création, par laquelle Il nous révèle sa grandeur.