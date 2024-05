Pour une procession eucharistique réussie, faites confiance à frère Casey

Une procession eucharistique, ça se prépare ! Pour être en bonne forme et assurer une liturgie irréprochable, le frère franciscain Casey Cole a trouvé un moyen original de s'entraîner.

Qui a dit qu’être prêtre n’était pas sportif ? Certainement pas le frère Casey Cole, franciscain américain qui a décidé de s’entraîner durement pour… La plus grande procession eucharistique du monde ! Quatre processions sont parties le dimanche de la Pentecôte des quatre points cardinaux des États-Unis pour former un immense signe de croix se retrouvent à Indianapolis où doit se tenir un Congrès eucharistique national en juillet. Au total, pas moins de 100.000 personnes y participeront, et bien-sûr, le Saint Sacrement les accompagnera tout au long de leur long périple.