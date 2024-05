En juin, le Pape exhorte à prier pour ceux qui fuient leur pays

Dans son intention de prière du mois de juin 2024, le pape François demande aux fidèles de prier pour celles et ceux qui fuient leur pays. "Celui qui accueille un migrant accueille le Christ", assure-t-il.

C’est pour le sort des migrants, qui fuient les guerres ou la faim que le pape François appelle à prier en ce mois de juin 2024. Lorsque les migrants sont perçus avec inquiétude et crainte, nous dit le Pape, “c’est alors qu’apparaît le spectre des murs : des murs érigés sur la terre, qui séparent les familles, et des murs dans les cœurs”. “Celui qui accueille un migrant accueille le Christ”, rappelle le pape François qui demande à ce que chacun soit accompagné, aidé et intégré dans la société.

Alors que se tient le 20 juin la Journée internationale des réfugiés, le pape François déplore que les “drames vécus par les personnes qui sont contraintes de quitter leur pays pour échapper à la guerre ou à la pauvreté, s’ajoute souvent un sentiment de déracinement, de ne pas savoir où est leur place”. Il appelle donc à “promouvoir une culture sociale et politique qui protège les droits et la dignité des migrants, qui les encourage dans leurs possibilités de développement”.

La question des migrants et des réfugiés préoccupe le Pape depuis le début de son pontificat. Dans l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium (2013), il déclarait déjà : “Les migrants me posent un défi particulier parce que je suis Pasteur d’une Église sans frontières qui se sent mère de tous. Par conséquent, j’exhorte les pays à une généreuse ouverture, qui, au lieu de craindre la destruction de l’identité locale, soit capable de créer de nouvelles synthèses culturelles.”

Des années plus tard, dans l’encyclique Fratelli Tutti (2020), il appelle à “un cœur ouvert au monde” et au respect du “droit de tout être humain de trouver un lieu où il puisse […] se réaliser intégralement comme personne”. Il souligne également la nécessité de développer une “culture de la rencontre” dans laquelle des points de contact sont établis, des ponts sont construits et des projets sont conçus afin d’inclure tout le monde. En ce sens, la vidéo renouvelle la demande du Pape de ne pas rester indifférent à la crise migratoire.