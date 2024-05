Aux États-Unis, les six sœurs Overall figurent parmi les plus vieilles fratries au monde. Une longévité exceptionnelle pour laquelle elles ont voulu rendre grâce à Dieu.

Elles pourraient bien avoir battu un nouveau record. Aux États-Unis, dans le Missouri, six sœurs comptabilisent à elles seules… 570 ans ! Norma (101 ans), Lorene (98 ans), Maxine (97 ans), Doris (93), Margareth (90 ans) et Elma (88 ans) forment peut-être ainsi la plus vieille fratrie de six au monde. Un chiffre d’autant plus impressionnant que l’espérance de vie des femmes aux États-Unis est de 79,3 ans. Les sœurs Overall ont toutes largement dépassé cette moyenne.

Pour marquer le coup de cette impressionnante résistance au temps, le fils de la sœur aînée, Norma, a récemment déposé un dossier auprès du Guinness World Record. Son comité doit maintenant vérifier que les sœurs de la fratrie Overall ont bel et bien battu le record de la plus vieille fratrie de six.

Rendre grâce pour sa vieillesse

Au-delà de la fierté d’atteindre une telle performance, les sœurs Overall n’ont pas oublié l’essentiel : plus que tout autre période de la vie, la vieillesse est le temps de l’action de grâce. “Je me sens très bénie”, a affirmé Maxine à la télévision locale. “Dieu a été bon avec nous”, a quant à elle assuré Margareth. “Nous avons vécu plein d’expérience”, a renchéri Lorene. Leur seul regret est de ne pas pouvoir partager la bonne nouvelle avec leur unique frère, Stanley, décédé d’un accident de vélo à 81 ans. Quoi qu’il en soit, cette longévité est avant tout “une grande chance”, pour laquelle chacune des sœurs ne manque pas de remercier Dieu.