Voici une belle prière proposée par le bénédictin Anselm Grün à réciter au lever et au coucher du soleil afin de demander au Seigneur d’être présent à nos côtés à chaque instant :

Que Dieu bon et miséricordieux

vous bénisse,

qu’il vous entoure de sa Présence aimante.

Qu’il soit à vos côtés au lever et au coucher,

au départ de chez vous et à votre retour.

Lorsque vous travaillez, qu’il vous aide à réussir,

qu’il vous protège quel que soit votre chemin

et vous soutienne quand vous faiblissez.

Qu’il soit avec vous dans chaque rencontre,

et qu’il ouvre votre regard au mystère de chaque visage.

Amen.