La toute première “Nuit des influenceurs chrétiens” a eu lieu vendredi 24 mai au Collège des Bernardins. Un moment riche en émotion qui a permis aux influenceurs chrétiens de mieux se connaître.

Ils totalisent des millions de followers et contribuent largement à la Mission. Vendredi 24 mai dernier, “La Nuit des influenceurs chrétiens” a rassemblé quelque 200 influenceurs au Collège des Bernardins à Paris. Catholiques et protestants ont pu rendre grâce ensemble pour la diffusion du message chrétien sur les réseaux sociaux. Une cérémonie de rencontres, de remises de prix et de célébration pour ces “prophètes” dont le nombre ne cesse d’augmenter année après année.