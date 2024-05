Nigeria : le père Basil a été libéré

Enlevé le 15 mai au Nigeria alors qu’il était au volant de sa voiture, le père Basil Gbuzuo a été libéré le 23 mai. "Nous avons le cœur rempli de joie et de gratitude envers Dieu", s’est réjoui l’archidiocèse d’Onitsha, dans le sud du pays, dont est issu le prêtre.

Soulagement. Enlevé le 15 mai au Nigeria alors qu’il était au volant de sa voiture, le père Basil Gbuzuo a été libéré le 23 mai. “Le cœur rempli de joie et de gratitude envers Dieu, nous souhaitons vous informer que le Basil Gbuzuo a retrouvé sa liberté”, s’est réjoui l’archidiocèse d’Onitsha, dans le sud du pays, dont est issu le prêtre. Abandonné par ses ravisseurs en pleine nuit jeudi 23 mai, le père Basile est en bonne santé.

Le père Olivier Buba enlevé quelques jours à peine après le père Basil, n’a quant à lui pas été retrouvé. Prêtre du diocèse de Yola, dans l’État d’Adamawa situé au nord-est du pays, il a été enlevé le 21 mai aux alentours d’une heure du matin alors qu’il se trouvait dans le réfectoire du presbytère de la paroisse Sainte-Rita.

Plus de 5.000 chrétiens enlevés en 2022

Gangrené par l’hyperviolence, le Nigeria plonge chaque jour un peu plus dans le règne de la terreur. Ce pays détient le sinistre record du plus grand nombre d’enlèvements de chrétiens dans le monde, toutes confessions confondues : sur les 5.259 chrétiens enlevés en 2022, 4.726 sont nigérians, d’après l’ONG Portes Ouvertes. Les prêtres sont particulièrement ciblés par les enlèvements dont la plupart ont lieu sur les routes, alors qu’ils se déplacent de paroisse en paroisse. De 2006 à 2023, ce sont 53 prêtres qui ont été enlevés, 16 tués et 12 attaqués au Nigeria, a indiqué en avril 2023 la conférence épiscopale nigériane.

