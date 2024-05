Cette question qui a fait rire des milliers d’enfants ce week-end

Le pape François a célébré ce 26 mai à Rome la messe de la première Journée mondiale des Enfants devant 50.000 jeunes. L’acteur italien Roberto Benigni a conclu la journée à sa manière, toujours virevoltante, en faisant rire les enfants et en allant embrasser le Pape sur les deux joues !

C’est le sourire aux lèvres et en bonne forme que le pape François est apparu le 26 mai place Saint-Pierre pour la première Journée mondiale dédiée aux enfants. Voulu par François dans l’esprit des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), cet événement a rassemblée près de 50.000 enfants, essentiellement italiens. Après la messe et la récitation de la prière mariale de l’Angelus, c’est le virevoltant acteur et réalisateur Roberto Benigni, très proche du Pape, qui est entré en scène et a pris le micro une bonne vingtaine de minutes, exhortant les enfants à croire en leurs rêves et dessiner le monde de demain. “Qui voudrait être Pape ? Levez la main !”, a ainsi lancé l’artiste italien de 71 ans, faisant rire la place entière, avant de se retourner vers le Pape amusé. “Sainteté, il y en a une vingtaine, une trentaine ! Nous avons besoin d’élargir le Vatican !”.