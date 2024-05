Une canonisation valide-t-elle les visions d’un saint ?

Lors d’un procès en canonisation, l’Église cherche à déterminer si une personne a vécu une vie de vertu héroïque, et non si elle a eu des révélations privées.

Il peut être tentant de croire que chaque fois qu’une personne est canonisée, l’Église approuve automatiquement tout ce qu’elle a dit ou fait au cours de sa vie. Cependant, tel n’est pas le cas. La canonisation ne valide pas tous les actes d’un saint. La principale qualification pour être canonisé est d’avoir vécu une vie vertueuse. Le Catéchisme de l’Église catholique explique les principaux critères pour canoniser une personne :

En canonisant certains fidèles, c’est-à-dire en proclamant solennellement que ces fidèles ont pratiqué héroïquement les vertus et vécu dans la fidélité à la grâce de Dieu, l’Église reconnaît la puissance de l’Esprit de sainteté qui est en elle et elle soutient l’espérance des fidèles en les leur donnant comme modèles et intercesseurs. (CEC §828)