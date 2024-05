“Par sa désobéissance, constatait saint Irénée de Lyon dans son Traité contre les Hérésies, Ève a créé le nœud qui a étranglé le genre humain. Par son obéissance, Marie l’a dénoué.” L'association AVE - Marie qui défait les nœuds", propose cette année plusieurs retraites, dont une à Augsbourg, en Allemagne, prêchée en français, là où est née cette puissante dévotion.

C’est à Augsbourg, en Bavière, non loin de Munich, qu’est née la dévotion à Marie qui “défait les nœuds”, si chère au pape François, héritée de ce tableau baroque que Johann Georg Schmidtner peint en 1700 pour rendre grâces après un naufrage familial évité. On y voit la Reine des Cieux, toute humble sous ses traits de jeune femme, les yeux mi-clos en une intense prière adressée à son Fils, Jésus, dont elle est enceinte, tout en défaisant les nœuds d’un ruban que lui tendent des anges. Ainsi, remettre ses soucis à Marie “qui défait les nœuds”, c’est avant tout déposer aux pieds de cette tendre mère toutes ses difficultés et plus particulièrement celles qui semblent insolubles à la vue des hommes, qu’elles concernant la famille, l’argent, la santé, le travail, le logement, les dépendances, ou tout autre sujet.

Quelques jours pour remettre à Marie ses soucis

L’association “AVE Marie qui défait les nœuds” propose cette année encore trois retraites de trois jours, dans trois lieux symboliques : Marienthal, dans le Bas-Rhin à la fin du mois de mai, Pellevoisin, dans l’Indre en octobre et Augsbourg en Allemagne, en novembre, où fut peint le tableau. Le principe ? Commencer six jours avant le début de la retraite une neuvaine à Marie qui défait les nœuds, pour l’achever ensemble dans le silence de ce cœur à cœur privilégié avec le Seigneur qui se languit de répandre ses grâces sur ses enfants.

Enseignements, adoration, accompagnement spirituel, liturgie : ces quelques jours, loin du monde mais dans le cœur de Dieu, sont l’occasion de prendre du recul sur une situation qui peut paraître sans issue, dans la prière et avec l’accompagnement d’un prêtre ou d’un religieux. Une halte spirituelle pour discerner et redire avec confiance la prière attribuée à saint Bernard de Clairvaux : “Souvenez-vous, ô Très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné.”.

Informations pratiques

Marienthal : du 31 mai au 2 juin 2024

Pellevoisin : du 11 au 13 octobre 2024

Augsbourg (Allemagne), du 22 au 24 novembre 2024 (pour les Français)



Renseignements et inscriptions



Association AVE – Avancer, Vivre et Écouter Marie qui défait les nœuds

18 avenue des Marronniers 78600 Mesnil le Roi

Tél. : +33 6 33 75 53 16

En partenariat avec l’Association « Avancer, Vivre et Ecouter – AVE- Marie qui défait les nœuds »