L’Église aussi contribue au devoir de mémoire. Le 6 juin 2024 la France célèbrera le 80e anniversaire du Débarquement des Alliés en Normandie, lors de l’opération Overlord. Et déjà la cathédrale de Bayeux, à quelques kilomètres des plages, arbore les drapeaux français et britanniques. Au cours de cet assaut sanglant, des milliers de soldats américains, canadiens et britanniques, ainsi que des fusiliers-marins français ont payé le prix du sang. Un sacrifice que le diocèse de Bayeux-Lisieux s’apprête à commémorer dès la fin du mois de mai, “à la lumière du Christ”. Le 6 juin, dès l’aube, des messes seront célébrées sur toutes les plages où des unités ont débarqué en 1944 : Arromanches, Cabourg, Deauville, Grancamps, Omaha Beach, Ouistreham… Deux jours plus tard, le diocèse se souviendra tout particulièrement des 138 prêtres, séminaristes et religieuses morts pendant la guerre, avec une messe pour la paix ainsi que la bénédiction d’une plaque commémorative.