Le pape François a animé la première Journée mondiale des Enfants au stade Olimpico de Rome en dialoguant avec 50.000 enfants, le 25 mai 2024. Le pontife, qui avait rencontré dans la matinée des enfants d’Ukraine et de Palestine, a demandé à la jeune génération d’être porteuse de paix.

Le stade n’est pas tout à fait plein mais les cris stridents de 50.000 enfants déchirent le ciel de Rome lorsque le pape François fait son entrée dans l’arène. Dans ce stade Olimpico où se déroulent les traditionnels derbies bouillants entre la Lazio et la Roma, le pape est venu prêcher la paix. « La guerre est-elle une chose belle ? […] Et la paix ? […] Jésus vous veut-il du bien ? […] Et le diable ? ». Surnommé le temps d’un après-midi « le grand père du monde », le pape argentin a pris des allures de maître d’école pour lancer la première Journée mondiale des Enfants.

L’idée d’une telle journée avait été soufflée au pape l’été dernier par un certain Alessandro, 9 ans. L’enfant avait suggéré au pape de lancer un événement spécial pour les enfants, alors que le pontife s’apprêtait à embarquer pour les Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne. Peu avant l’entrée triomphale du pontife en papamobile, des délégations d’enfants de dizaines de nationalités ont paradé sur la piste du stade de Rome. Les drapeaux de l’Ukraine ou de la Palestine ont côtoyé ceux de la République démocratique du Congo, de la Chine ou bien de l’Argentine.

« J’emmène avec moi des enfants de Gaza et de Nazareth », confiait à I.MEDIA le porteur du drapeau Palestinien. « Nous sommes là pour libérer les enfants de Palestine. Nous prions pour cela aujourd’hui », ajoutait-il. Plus tôt dans la matinée, le pape François avait reçu au Vatican une trentaine d’enfants provenant de zones de guerre, dont certains gravement mutilés. « Nous sommes ici avec des enfants de plusieurs pays, nous avons des enfants d’Ukraine, de l’hôpital (de Lviv – ndlr), ce sont des enfants qui ont perdu leurs jambes, leurs mains et aussi leurs parents. Ils sont ici avec leurs médecins, de très bons médecins qui leur ont sauvé la vie», a expliqué au pape le père Marcin Schmidt, missionnaire polonais et secrétaire général de la ‘5P Global Foundation‘, rapportent les médias du Vatican.

Dans le stade Olimpico, le pape François a invité les enfants à ne pas rester insensibles face aux maux qui abîment la société, leur demandant d’interpeller leurs parents devant les injustices. « Papa, maman, pourquoi il y a des enfants qui n’ont rien à manger ? Papa, maman, pourquoi il y a des gens qui dorment dans la rue ? Papa, maman, pourquoi il y a -t-il des gens qui n’ont pas de travail ? », a-t-il improvisé, leur suggérant d’interroger également Dieu. Et de résumer en lançant : « Vous pouvez faire une vraie révolution avec ces questions ! ».

Un match de foot et une poignée de stars italiennes

Durant l’après-midi, le pape a donné symboliquement le coup d’envoi d’un match de football entre deux équipes composées d’enfants et d’une poignée de stars, comme le célèbre gardien italien Gianluigi Buffon. D’autres célébrités italiennes ont animé le reste des festivités, à l’instar du chanteur compositeur Renato Zero ou bien Al Bano et son tube « Felicita », repris en chœur dans des tribunes surtout remplies d’Italiens.

Parmi les moments émouvants, les enfants retiendront sans doute la voix d’une jeune enfant aveugle venue de Palestine pour chanter un hymne au pape. Sous le ciel de Rome, la première Journée mondiale des Enfants portait un désir de paix.