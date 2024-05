Un vaste pèlerinage eucharistique s'est élancé aux États-Unis le 17 mai dernier. Quatre processions, parties des quatre points cardinaux du pays, vont converger sur des milliers de kilomètres vers Indianapolis où doit se tenir un Congrès eucharistique national en juillet. 100.000 personnes y participeront.

Depuis le dimanche de la Pentecôte, quatre processions eucharistiques sont partie des quatres points cardinaux des États-Unis. Les différentes processions doivent se rejoindre à Indianapolis pour un Congrès eucharistique national qui se tiendra en juillet, soit deux mois de marche pour les plus fervents. Ces quatres trajets vont former une croix sur la carte des États-Unis en traversant 27 États et 65 diocèses. D’après les organisateurs 100.000 pèlerins pourraient participer à cette marche. Un pèlerinage grandiose qui rappelle l’importance de la Présence Réelle dans la vie de l’Église.