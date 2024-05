Mal-être des jeunes, euthanasie des vieux, “tout va très bien, madame la marquise” !

Après avoir créé les conditions du mal-être des moins de 25 ans, les 40-60 ans au pouvoir arrangent la paisible disparition de leurs géniteurs, observe l’historien Paul Airiau. Demain, l’euthanasie sera-t-elle une solution parmi d’autres à toutes les souffrances ?

La chose est connue et observée plus ou moins largement par tous et par les services publics de santé : l’état psychologique et psychique d’une partie des 11-24 ans est mauvais, voire très mauvais. Anxiétés, angoisses, dépressions, troubles d’humeur, avec tous les troubles associés d’auto dépréciation et d’idées suicidaires, sont bien ancrés, spécialement chez les 18-24 ans, avec un quasi-doublement des dépressifs entre 2017 et 2021 — et sans vraie amélioration depuis. Face à cette situation, les pouvoirs publics se sont mobilisés, disent-ils, de manière exceptionnelle, disent-ils : cinq vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux pour inciter à prendre soin de sa santé mentale, sans compter un site Internet et de l’écoute à distance, tous les jours de 9h à 23h.

La solution digitale

Financer l’intégralité d’un traitement psychiatrique ou psycho-thérapeutique ? Augmenter le nombre de psychiatres, de psychologues et de psychothérapeutes ? Donner des moyens dignes aux services de santé psychique ? Avoir des lieux d’accueil et de soin où l’on accepte que le traitement soit lent, long, incertain, voire chaotique ? Être disponible toujours, tout le temps, partout ? Pour quoi faire ? Tout cela n’alimente en rien la politique de l’offre ni ne représente un investissement productif au service du Choose France. Aussi, une fois encore, une fois de plus, puisqu’il faut faire des économies, puisque l’essentiel demeure la sainte croissance du PIB censée régler tous les problèmes, la digitalisation est la solution aux difficultés sociales. Le techno-solutionnisme a frappé, la start-up nation sachant désormais que le numérique a réponse à tout.