Josias (640-609 av. J.-C.) succède au court règne de son père Amon, lui-même fils de Manassé. Seizième roi de Juda, il fut un monarque loué pour sa piété contrairement à un grand nombre de ses prédécesseurs …





Son père Amon fut en effet éliminé par des proches de sa cour, après seulement deux courtes années de règne marquées par une série de mesures impies contraires à la loi de Dieu. Avec Josias, il n’en sera pas de même ; le jeune monarque sera salué très tôt pour sa foi, foi qu’il mettra en pratique par de multiples décisions conduisant à une réforme religieuse remarquée ainsi que le souligne le Livre des Rois (2 Rs 22,2) : “Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, en tout il marcha sur le chemin de David, son ancêtre ; il ne s’en écarta ni à droite ni à gauche.”

Une découverte extraordinaire…

Si, ainsi que nous l’avons vu, les monarques précédents notamment Amon et Manassé avaient péché contre la Loi de Moïse en faisant preuve d’une conduite particulièrement impie en encourageant les cultes païens, le jeune monarque Josias décida à l’inverse de restaurer le culte de Dieu tant malmené en ordonnant à son secrétaire Shafane ( 2 Rs 22,4-6) : “Monte chez Helcias, le grand-prêtre, et qu’il compte l’argent apporté à la maison du Seigneur, celui que les gardiens du seuil ont recueilli de la part du peuple. Que cet argent soit remis entre les mains des maîtres d’œuvre, préposés à la maison du Seigneur. Qu’il soit remis à ces derniers, qui sont dans la maison du Seigneur, afin d’en réparer les dégradations, ainsi qu’aux charpentiers, aux ouvriers du bâtiment et aux maçons, pour acheter le bois et les pierres de taille afin de réparer la Maison.” Or, lors de ces travaux, une importante découverte fut faite : un rouleau du “livre de la Loi” fut trouvé caché dans le Temple à la grande stupeur du roi qui en déchira ses vêtements. Josias prit en effet conscience en le consultant combien la conduite de ses prédécesseurs avait violé les lois essentielles du peuple d’Israël, le roi redoutant dès lors que les malheurs prévus dans la Loi ne s’abattent sur lui et ses sujets…

Une réforme déterminante

Le Livre des Rois relate qu’afin de savoir quelle conduite tenir, Josias demanda à ce que le Seigneur soit interrogé pour connaître ses intentions face à l’impiété de son peuple. La prophétesse Houlda consultée confirma les craintes du roi (2 Rs 22,16-17) : “Ainsi parle le Seigneur : Moi, je vais faire venir un malheur en ce lieu et sur ses habitants, accomplissant ainsi toutes les paroles du livre que le roi de Juda a lu. Parce qu’ils m’ont abandonné et qu’ils ont brûlé de l’encens pour d’autres dieux, afin de provoquer mon indignation par toutes les œuvres de leurs mains, ma fureur s’est enflammée contre ce lieu et ne s’éteindra plus !”.

Josias, Jéchonias et Salathiel, Michel-Ange, 1511, chapelle Sixtine. Michelangelo, Public domain, via Wikimedia Commons

Cependant, l’oracle précisa que parce que Josias avait fait preuve d’une conduite droite, ces malheurs lui seraient épargnés. Le roi n’eut alors de cesse d’éliminer du Temple et de toutes les régions de son royaume les idoles et supprima également les serviteurs du paganisme institués auparavant. Il ordonna que le culte soit centralisé à Jérusalem à partir du Temple, renouvela l’Alliance de Dieu avec son peuple et décida que la Pâque soit solennellement célébrée. Cette conduite valut à Josias une réputation de sainteté non seulement lors de son règne, mais bien longtemps après sa disparition ainsi qu’en témoigne cette magnifique fresque de Michel-Ange réalisée pour la lunette du mur du fond de la chapelle Sixtine au début du XVIe siècle. Cette œuvre s’inscrit dans le cycle de fresques rappelant les ancêtres du Christ parmi lesquels figure notamment Josias. La délicatesse des coloris et la force expressive des protagonistes rendent hommage au grand roi de Juda.