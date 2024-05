La Marche pour Jésus, samedi 25 mai dans plusieurs villes de France, doit rassembler plusieurs milliers de personnes dont 20.000 à Paris. Objectif de ces marcheurs ? Témoigner publiquement et ensemble de leur foi en Jésus Christ. Lancée en France en 1991, cette initiative prend de l’ampleur et intéresse les catholiques.

Ils veulent proclamer l’Amour du Christ ! Ces dernières années, la Marche pour Jésus gagne en visibilité dans toute la France. En 2023, quelque 16.000 personnes étaient réunies à Paris, et d’autres marches avaient lieu à Nantes, Metz, Strasbourg et une dizaine d’autres villes en France. Lors de ces rassemblements, ces marcheurs témoignent simplement de leur foi en chantant, en dansant, pour proclamer publiquement la joie du Royaume de Dieu et le nom de Jésus. Cette année, les organisateurs de ces différentes marches attendent au moins 20.000 personnes dans plusieurs villes de France.

D’origine protestante évangélique, c’est d’abord à Londres en 1987 que la première Marche pour Jésus a vu le jour, fédérant près de 15.000 personnes. L’année suivante les marcheurs étaient 55.000 selon les organisateurs. Si la première marche en France s’est déroulée en 1991 réunissant des croyants de différentes confessions, toutes proclamant l’amour de Jésus, le mouvement est devenu mondial à partir de 1994. Cette année-là, des millions de personnes réparties dans 150 pays avaient marché pour Jésus dans une démarche interconfessionnelle.

André Raoilison, pasteur et responsable en France de la Marche pour Jésus justifie ce type d’initiative auprès d’Aleteia : “Marcher, c’est la manière dont Jésus a manifesté sa mission sur la terre. La Bible est remplie des kilomètres et kilomètres que Jésus a parcouru. Les foules ont rejoint Jésus pendant ces marches, des cortèges de vie apportant le message du Salut, de la guérison, de la résurrection. Les personnes désespérées se redressent. Jésus peut agir en chacun. Cette marche apporte la Lumière.” Et l’initiative intéresse désormais les catholiques. Récemment le frère Paul Adrien a salué un tel rassemblement.

Marcher pour Jésus permet de donner un témoignage vivant d’une rencontre personnelle avec le Christ. La marche se termine par un témoignage et un concert de louange, faisant éclater la joie de chacun, en action de grâce pour l’œuvre de Dieu au cœur de chaque histoire. “Cette année, Hillsongs et Glorious donneront un concert sur la pelouse de la Muette à Paris” précise Sylvia, responsable de la programmation de

