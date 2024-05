Après des études d’histoire-géographie et quelques années en politique à Paris, Marie Bancel travaille désormais à la maison, en Bretagne. Elle y instruit ses quatre enfants, non scolarisés, entre 5 et 11 ans. Elle propose aussi des parcours pédagogiques ou spirituels pour les enfants et pour les mères de famille. Ces sentinelles de l’invisible, rappelle Marie, sont appelées à prendre avec courage et confiance la voie de la sainteté, avec la force de l’Esprit saint. Aleteia est allée à sa rencontre.

Aleteia : Que trouvez-vous de plus difficile et de plus enthousiasmant dans votre quotidien de maman ?

Marie Bancel : Il y a quelques années, comme jeune maman, j’aurais répondu que le plus dur était la fatigue, certainement ! Aujourd’hui, je dirais que c’est la répétition des tâches domestiques, qui sont ingrates et qu’on a souvent l’impression de porter seule. Ce qui m’enthousiasme le plus… les yeux de mes enfants qui s’allument pour une joie ou une curiosité. Mon compte instagram et mon site s’appellent “Admire et fais tiennes”, en référence à la première phrase du livre “Etoile au grand large” de Guy de Larigaudie : “Admire et fais tiennes toutes les beautés du monde éparses autour de toi. Tâchant maladroitement de les traduire en pages imparfaites, fais les monter en humble hommage jusqu’à ton Dieu.” Je crois que mon rôle de maman est vraiment de nourrir mes enfants, intellectuellement et spirituellement, par le contact avec la nature, l’histoire, les œuvres d’art, la parole de Dieu.

Admire et fais tiennes toutes les beautés du monde éparses autour de toi. Tâchant maladroitement de les traduire en pages imparfaites, fais les monter en humble hommage jusqu’à ton Dieu.

Quelle est la place de la Bible dans votre vie familiale ?

En famille, nous essayons de découvrir régulièrement la Bible dans un format adapté. Pendant le carême, par exemple, je lisais chaque jour aux enfants un livre relatant l’histoire sainte en quarante épisodes. Pour ma vie de prière personnelle, je me nourris des lectures du jour chaque matin. Il y a quelques années, j’ai eu une révélation avec le livre M is for Mama de l’américaine Abbie Halberstadt. J’ai compris que c’était dans la Bible que je devais apprendre à chercher des réponses à chaque question concernant une attitude à avoir, une décision à prendre, un sentiment à démêler. Je prends le réflexe d’ouvrir ma Bible fréquemment. Je souhaite que, doucement, les paroles bibliques viennent remplacer mes propres mots.