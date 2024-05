Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 17 au 23 mai 2024 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS : BULLE D’INDICTION DU JUBILÉ ORDINAIRE DE L’ANNEE 2025



Cerf

Résumé : Pape François, Cerf, mai 2024. A l’occasion du Jubilé 2025, le pape François nous invite à un temps de réflexion autour de l’espérance. Qu’est-ce que l’espérance ? De quoi est-elle faite ? Qu’est-ce qui la nourrit ? Il nous propose de nous reconnecter à cette notion clef de la vie chrétienne en réapprenant la patience, moteur de l’espérance, dans un monde de plus en plus rapide. Retrouvez-le en librairie.

2

DIGNITAS INFINITA



Cerf

Résumé : Dicastère pour la doctrine de la foi, Cerf, avril 2024. Texte officiel qui rappelle les principes fondamentaux de la dignité humaine, accompagné d’une dénonciation des violations de cette dignité : la pauvreté, la guerre, l’exploitation des migrants, les violences faites aux femmes, entre autres. Retrouvez-le en librairie.

3

CE LIEU EN NOUS QUE NOUS NE CONNAISSONS PAS : à LA RECHERCHE DU ROYAUME



Albin Michel

Résumé : Marie Balmary, Albin Michel, mars 2024. Une étude des différentes lectures des textes évangéliques selon leur langue d’origine. L’auteure fait part de ses interprétations des textes traduits de l’hébreu et du grec, soulignant les fautes de traduction et les détournements moralisateurs qui influent sur la foi chrétienne. Retrouvez-le en librairie.

4

Nous Mères Qui Sommes Sur Terre : 12 Femmes Témoignent Des Richesses De La Maternité



Résumé : Collectif, Artège, mai 2024. Devenues mères par choix, par désir ou par accident, douze femmes témoignent de leurs épreuves, de leurs doutes, de leur relation à Dieu et des joies que leur a apportées la maternité. Retrouvez-le en librairie.

5

Entre Guerres



Gallimard

Résumé : François Lecointre, Gallimard, avril 2024. Récit de la naissance d’une vocation militaire. Le général relate le quotidien de jeune officier, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Il évoque notamment les questions d’engagement, de combat, de fraternité ou encore de peur. Retrouvez-le en librairie.

6

Miko Et Les 5 Tresors De La Communion



Résumé : Gaëlle Tertrais, Mame, avril 2024. Miko, Raph, Gaby et Archie sont désormais baptisés et se préparent à faire leur première communion. Le père Paul et le séminariste Erwan les initient aux mystères de la messe. Les enfants sont également guidés par des saints et des grandes figures de la Bible. Retrouvez-le en librairie.

7

Greg Et L’Aventure De La Vie : Construire Sa Vie Sur Des Bases Solides



le Sénevé, Artège

Résumé : Thibault et Inès d’Oysonville, Claire s2c, Artège, avril 2024. Entre grands désirs et réalité de la vie, difficile de trouver sa place quand on est ado… Comment s’armer face aux combats, aux défis du monde actuel, et poser les bons choix pour l’avenir ? Avec Greg, embarque dans ce carnet d’aventures pour comprendre ce qui se joue à l’aube de ta vie d’adulte. Retrouvez-le en librairie.

8

Les 9 Fruits De L’Esprit Saint : Sur Les Ailes De L’Oiseau Bleu



Emmanuel

Résumé : PRENOM MARLENE, Emmanuel, mai 2024. Pour goûter à la vie nouvelle de ceux qui marchent sous la conduite de l’Esprit, ce livre propose un voyage intérieur dans le jardin de l’âme. Notre guide : l’oiseau Bleu, image de l’Esprit saint qui nous précède, se cache parfois et nous retrouve toujours. Il nous emmène visiter des scènes d’Évangile comme si nous y étions et nous offre surtout de vivre une puissante expérience spirituelle dans l’intimité de la relation à Dieu : l’accueil de chacun des fruits de l’Esprit saint. Un parcours hors norme, riche d’humour et de poésie, pour se laisser transformer par l’Esprit. Retrouvez-le en librairie.

9

Les Sourds, En Ce Jour-Là Entendront Les Paroles Du Livre



Cerf

Résumé : Xavier Loppinet, Cerf, mai 2024. Une présentation des liens entre surdité et spiritualité, dans laquelle l’auteur met en avant une nouvelle forme d’enseignement, la théologie sourde. L’auteur met en exergue le rôle de l’Eglise dans l’inclusion de la communauté sourde en son sein. Retrouvez-le en librairie.

10

La Bible En Bande Dessinée



Mame

Résumé : Toni Matas et Picanyol, Mame et éd. Emmanuel, avril 2024. Les principaux épisodes de l’Ancien et du Nouveau Testament racontés en bande dessinée, avec un texte tiré de la traduction liturgique officielle. Cette nouvelle édition contient les références bibliques. Retrouvez-le en librairie.