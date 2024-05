Tamara, 26 ans, a demandé le baptême en 2021, deux ans après s'être rendue au Pèlerinage Militaire International de Lourdes avec son régiment. Aujourd'hui chanteuse de louange, elle témoigne de son parcours de conversion et de sa nouvelle vocation.

Ils seront 14.000 à affluer vers Lourdes pour la 64eme édition du Pèlerinage Militaire International (PMI) du 24 au 26 mai. Venus de 40 pays différents, ces militaires du monde entier mettront de nouveau leur vie, engagée au service de leur patrie, sous le regard de la Vierge Marie. Certains y seront baptisés, d’autres confirmés. D’autres encore feront peut-être leur première rencontre avec le Christ. Comme Tamara, 26 ans, qui a reçu le baptême après avoir trouvé la foi lors du PMI de 2019.

Cette jeune femme au tempérament de feu, volontaire dans l’armée de Terre, se retrouve à Lourdes un peu par hasard, ou plutôt par obéissance, lorsque sa hiérarchie l’envoie sécuriser l’événement. Née à Roubaix, d’un père de tradition catholique et d’une mère de tradition musulmane, aucune des deux religions ne lui est transmise. “Personne ne priait à la maison, il n’y avait aucune spiritualité”, raconte-t-elle à Aleteia. Pourtant, “j’avais soif de quelque chose de supérieur.” Si elle se réfugie dans sa passion, la musique et le chant, l’adolescence apporte son lot d’épreuves : décrochage scolaire, excès en tous genres… “J’avais perdu confiance en moi, je m’étais éteinte. Je suis devenue une enfant rebelle”, confie Tamara. Elle décroche son bac in extremis. Mais que faire maintenant ? Rapidement, elle se tourne vers l’armée, cherchant une discipline perdue qu’elle trouve chez les paras, au 35e régiment d’artillerie parachutiste (RAP).

Tamara, 26 ans, s’est convertie au catholicisme alors qu’elle se rendait au Pèlerinage Militaire International de Lourdes de 2019 pour sécuriser l’événement avec son régiment. DR

Un feu s’est allumé dans mon cœur. C’était nouveau, puissant, mais étrangement, j’ai eu l’impression d’être de retour à la maison.

La première bouffée d’air ressentie laisse rapidement place à ses anciens démons. “Ce que j’ai vécu au régiment était incroyable, parce que j’avais la sensation d’avoir trouvé ma place. Il y avait quelque chose d’une famille”, déclare la jeune femme. “Mais je suis retombée dans les mêmes travers qu’au lycée, avec de nouveau un vide à combler.” En mai 2019, alors que se prépare le PMI, le 35e RAP est appelé pour sécuriser le pèlerinage. “On m’a convoquée et on m’a dit que j’en serai. J’ai essayé de négocier mais c’était catégorique. J’y suis donc allée, à reculons. Une fois sur place j’ai trouvé une forme de paix”, se remémore Tamara. “Ces processions, ces messes… Il y avait quelque chose dans l’atmosphère, dans l’attitude et le regard des gens. Leur foi était visible. La figure de Marie m’a tout de suite parlé.” Lors de la dernière messe, le Saint-Sacrement est exposé et des confessions proposées dans la basilique souterraine. C’est à ce moment précis que Tamara le sent : quelque chose a changé. “Un feu s’est allumé dans mon cœur. C’était nouveau, puissant, mais étrangement, j’ai eu l’impression d’être de retour à la maison. Le lendemain, j’ai voulu en savoir plus.”

Baptisée à Pâques

Revenue au régiment, Tamara achète une Bible, se met à prier. “Je ne connaissais que le début du Notre Père et du Je vous salue Marie. Je ne savais pas trop comment m’y prendre”, reconnait-elle. “J’ai commencé à lire l’Évangile et c’est là que j’ai vraiment rencontré Jésus. J’ai compris que c’était Lui qui j’avais ressenti là bas, à Lourdes. Je priais Marie, et plus je la priais, plus je me suis rapprochée de Jésus.” Peu de temps après, Tamara quitte l’armée pour vivre de la musique. Elle reçoit le baptême à Pâques 2021 en la cathédrale de Tarbes, avant d’intégrer l’école Pierre, école de communication chrétienne et de louange située à Lyon. “J’étais avec plein de jeunes qui voulaient servir Dieu. Moi, je me suis dit que je voulais chanter, et chanter pour Lui.” Son premier titre, sorti le 1er avril 2024, s’intitule “Il me libère”.