Au festival de Cannes, la montée des marches avait un gros truc en plus !

Pour sa 77eme édition, le festival de Cannes a accueilli les acteurs du film "Un p'tit truc en plus", réalisé par l'humoriste Artus. Presque tous porteurs de handicap, ils ont foulé avec une joie communicative le tapis rouge le 22 mai.

Le festival de Cannes a brillé d’un éclat nouveau cette année. Pour sa 77e édition, l’emblématique et prestigieux rendez-vous cinématographique a accueilli le 22 mai les acteurs du film “Un p’tit truc en plus”, réalisé par Artus. Cette comédie qui a rencontré un succès inouï a valu aux acteurs porteurs de handicap une arrivée triomphale à Cannes, dans une joie communicative. Difficile de ne pas sourire devant le défilé de Marie, actrice porteuse de trisomie 21. Rayonnante dans sa robe blanche, visiblement fière, elle a offert aux flashs agressifs des photographes un sourire et des poses qui n’ont rien à envier à Demi Moore ou Meryl Streep. L’actrice avait déjà conquis le cœur de bien des internautes lorsqu’une séquence de répétitions avait été diffusée sur les réseaux sociaux, montrant Artus tentant de lui faire réviser son texte avec une patience et une bienveillance à toute épreuve. Une fois de plus, ce dernier se montre tout aussi souriant et prévenant auprès de ses acteurs, portant dans ses bras Sofian pour monter les marches. Ce dernier est atteint d’ataxie-télangiectasie, syndrome rare et incurable touchant ses muscles.