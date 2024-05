C’est grâce à elle que la Croisette s’appelle la Croisette

Le Festival de Cannes bat son plein. Tous les projecteurs sont massés autour du tapis rouge, tandis que les stars envahissent la Croisette. Mais d’où vient le nom de cette promenade mythique ?

La 77e édition du Festival de Cannes se déroule jusqu’au 25 mai. C’est probablement l’un des événements les plus médiatisés au monde chaque année. Jugez plutôt, il accueille 35.000 festivaliers, parmi lesquels acteurs, producteurs et diffuseurs, pendant douze jours consacrés au 7e art. Cette année encore, tous les jours à la nuit tombée, la plage Macé de la Croisette, située juste en face de l’hôtel Majestic, se transforme en salle de cinéma à ciel ouvert. Justement, ce nom de Croisette, il faut en parler.

La croix de la Croisette. EB

La Croisette est une longue plage de sable fin blanc. Elle épouse la forme circulaire de la baie de Cannes, du Palais des Festivals au Port Canto, sur presque trois kilomètres. Les People investissent la large promenade piétonne de la Croisette et le boulevard du même nom, bordé par des hôtels de luxe qui ont ponton sur mer depuis des lustres : Le Carlton, le Martinez, le Majestic … Leurs “plages privées” aux matelas moelleux et parasols généreux rivalisent chaque saison pour devenir “the plage to be”. Des kiosques design de couleurs crème glacée et bleu lagon ponctuent cette promenade prestigieuse. Depuis 2017, l’Atelier d’Urbanité Roland Castro et l’agence internationale d’architecture Snøhetta planchent sur la requalification de ce front de mer mythique. La Croisette réinvente sa légende…

Une croix que personne ne cherche

La Croisette fait donc rêver, mais connaissez-vous l’origine de son nom ? Il vient d’une petite croix sans dorure ni paillettes. Elle existe encore mais personne ne la cherche ! Vous la dénicherez au bout du parking de Palm Beach face à la mer, à la hauteur de l’ancien palais des festivals. Les photographes se pressent moins devant cette réplique d’un autre âge…

Elle se situe au bout du parking de Palm Beach face à la mer. EB

Au Moyen Âge, la Croisette est un terrain marécageux traversé par un chemin de pèlerinage. Les pèlerins se rendent à Saint-Honorat, la grande abbaye bénédictine fondée au Ve siècle sur l’île de Lérins. Ils se rassemblent devant une simple croix en bois avant de faire la traversée. Sa présence, ici est attestée à partir de 1370. La traversée était-elle vraiment dangereuse ? Aujourd’hui, les navettes mettent 15 minutes en bateau à moteur pour rejoindre l’île Saint-Honorat. Qualifiée d’’île sainte” dans l’Antiquité tardive et d’”île sacrée” à la fin du Moyen Âge, elle reste le seul monastère insulaire occidental qui se soit maintenu du Ve siècle jusqu’à nos jours.

Aller à Saint-Honorat valait pèlerinage en Terre sainte ! Ainsi, au Moyen Âge, les gueux se pressaient en nombre sur la Croisette, en évitant de s’embourber, dans l’espoir de sauver leur âme. Un message encore d’actualité ?