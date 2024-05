Agen a son nouvel évêque !

Le père Alexandre de Bucy, 53 ans, a été nommé évêque d’Agen (Lot-et-Garonne) par le pape François, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège ce mercredi 22 mai. Sa messe d’installation aura lien le 1er septembre.

Bonne nouvelle pour le diocèse d’Agen ! Le pape François a nommé le père Alexandre de Bucy évêque d’Agen (Lot-et-Garonne), a indiqué le Bureau de presse du Saint-Siège le 22 mai 2024. Il était jusqu’à présent prêtre du diocèse de Versailles, à la disposition du diocèse de Pontoise, comme curé doyen – responsable d’un regroupement de paroisses – et délégué épiscopal pour le diaconat permanent.

Ancien missionnaire au Mali, le prêtre de 53 ans va occuper le poste laissé vacant depuis la démission de Mgr Hubert Herbreteau, qui a pris sa retraite le 19 août 2023. L’ordination épiscopale du père de Bucy aura lieu le dimanche 1er septembre 2024 à 14h30 en la cathédrale Saint-Caprais d’Agen. En attendant son ordination, le diocèse est administré par Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque émérite de Montpellier.

Ordonné en 1997

Né le 11 août 1970, à Neuilly-sur-Seine, Alexandre de Bucy a été ordonné prêtre à l’âge de 26 ans le 29 juin 1997 pour le diocèse de Versailles. Il s’est formé en théologie à Rome, à l’Université grégorienne et à l’Institut Augustinianum.

Dans les premières années de son ministère, il a été vicaire, puis curé en paroisse – notamment à Mantes-la-Jolie et Sartrouville – ainsi qu’aumônier de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (J.O.C.). Pendant six ans, de 2010 à 2016, il a été envoyé en mission au Mali – pays à majorité musulmane –, dans le diocèse de San, où il s’est notamment occupé de la pastorale des jeunes et de la formation au grand séminaire de Bamako.

Une vingtaine de prêtres en activié

Dans une lettre rendue publique au moment de sa nomination, le nouvel évêque confie qu’il connaît peu le Lot-et-Garonne, bien qu’il l’ait traversé “pour passer les vacances chez [ses] grands-parents maternels près de Toulouse à Lavalette”, et qu’il l’ait parcouru à pied au cours d’un pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, il y a douze ans.

“J’ai tout à découvrir”, déclare-il aux fidèles de son futur diocèse dans un message vidéo, assurant qu’il souhaite être “un père qui prend soin de sa famille”. À Agen, il trouvera un diocèse où résident une soixantaine de prêtres, mais dont une vingtaine seulement sont en activité, d’après les chiffres de la Conférence épiscopale de France. Une dizaine de communautés religieuses sont présentes sur le territoire.