[VIDÉO] Prière de confiance à sainte Rita

Fêtée le 22 mai, sainte Rita de Cascia fait l'objet d'une grande dévotion dans le monde entier, notamment pour les cas impossibles et les situations désespérées. Voici une prière pour demander à sainte Rita sa protection.

Connue pour être la patronne des causes désespérées, sainte Rita de Cascia est fêtée par l’Église le 22 mai. Voici une prière pour lui demander sa protection.

Ô glorieuse Sainte Rita,

toi qui es dans le Ciel

une protectrice puissante

auprès de Dieu,

nous nous tournons vers toi

avec confiance et abandon.

Interviens auprès du Seigneur

tout-puissant et bon,

aide-nous auprès de Dieu.

C’est sur ton intercession

que nous avons basé notre confiance :

couronne nos espoirs,

entends nos prières.

Ô toi qui es si bonne, Sainte Rita,

fais que nous soyons

de plus en plus dignes

de la miséricorde de Dieu

et de ta protection.

Amen