Pour sa 42e édition, le pèlerinage de Chartres, qui s’est ténu du 18 au 20 mai, a rassemblé quelque 18.000 pèlerins. Un record. Parmi eux des familles, des scouts et de nombreux jeunes, marchant avec des bannières flottant au vent. Ils sont arrivés le lundi de Pentecôte devant la cathédrale de Chartres, remplis de joie et de ferveur, après un peu plus de 90 kilomètres de marche.