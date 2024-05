Jeune espagnole de 16 ans, Jimena affirme avoir recouvré la vue lors des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne début août 2023 après avoir communié. Elle est récemment revenue sur les circonstances de sa guérison.

Sa vie a basculé le 5 août 2023 alors que se terminaient les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne. Jimena, jeune espagnole âgée de 16 ans, s’était rendue aux JMJ depuis Madrid avec un groupe de l’Opus Dei. Malvoyante, sa vue avait diminué depuis environ deux ans et demi, entraînant une perte de vision de 95%. Alors qu’elle venait de communier dans une église d’Évora de Alcobaça, ville située au nord de Lisbonne, la jeune fille avait déclaré avoir immédiatement recouvré la vue. Quelques jours auparavant, sa famille et ses proches avaient décidé de lancer une neuvaine à Notre-Dame des Neiges, fêtée le 5 août.

“Quand nous sommes revenus de la communion, je me suis assise sur le banc et toute la nervosité que j’avais ressentie a soudainement disparu”, a témoigné fin mai Jimena auprès de Catholic News Agency. “Quand nous nous sommes mis à genoux après avoir communié, j’ai fermé les yeux et j’ai ressenti beaucoup de paix, puis j’ai arrêté de trembler”, poursuit l’adolescente de 17 ans. Une émotion soudaine la submerge toute entière. “J’ai commencé à pleurer en ressentant un sentiment de paix, cela ne m’était jamais arrivé auparavant. J’étais super paisible, comme si à l’intérieur je savais déjà ce qui s’était passé, sans ouvrir les yeux. Et puis je les ai ouverts, j’ai séché mes larmes, et j’ai parfaitement vu l’autel, le tabernacle…”, relate la jeune fille. Une fois la messe terminée, Jimena a aussitôt rendu grâce à la sainte Vierge en lui lisant la prière à Notre-Dame des Neiges.

L’Eucharistie, en fin de compte, est un miracle bien plus grand (…). Il me semble que c’est le moment où nous sommes le plus près du ciel, ici sur terre.

Peu de temps avant cette guérison soudaine et son départ aux JMJ, alors qu’elle allait subir une intervention chirurgicale, la jeune fille avait prié de toutes ses forces. Une première amélioration avait alors été constatée. “Nous nous sommes souvenus d’une chose très importante, qui, je crois, est essentielle dans tout ce processus, c’est de laisser Dieu agir”, a également déclaré le père de Jimena auprès du média. “Alors, vous changez votre façon de prier. Il ne s’agit pas de prier pour que Dieu fasse ce que vous voulez, mais de prier pour comprendre ce que Dieu veut que vous fassiez.” La famille décide donc d’engager une neuvaine jusqu’au 5 août. Lorsque Jimena revient du Portugal, elle consulte immédiatement le médecin en charge de son dossier médical depuis plusieurs années. Si celui-ci n’excluait pas la possibilité d’une guérison à long terme, il estime que “cela n’aurait jamais été instantané”, raconte la jeune femme. “Il nous a dit qu’il n’avait aucune explication logique ; que, selon les possibilités médicales, Jimena aurait pu être guérie petit à petit vers l’âge de 40 ou 45 ans. Il y avait donc cette possibilité, mais à 16 ans et d’un coup, cela n’était pas envisageable”, affirme son père.

Jimena a aussitôt écrit au pape François, qui n’a pas tardé à lui répondre et à l’encourager à faire un pèlerinage à la basilique Sainte-Marie-Majeure, également connue sous le nom de Notre-Dame des Neiges. Sur les conseils du pape François, Jimena a contacté l’évêque de Madrid afin de lancer les démarches permettant la reconnaissance du miracle. Mais pour Jimena, le plus grand miracle est celui vécu par chaque catholique lors de la sainte messe : celui de l’Eucharistie. “L’Eucharistie, en fin de compte, est un miracle bien plus grand (…). Il me semble que c’est le moment où nous sommes le plus près du ciel, ici sur terre, car nous sommes en union avec Dieu. “