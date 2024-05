Cinq bonnes raisons d’aller à la messe en semaine

La messe répand d'abondantes grâces sur ceux qui y participent. Pourquoi ne pas envisager d'y aller en semaine, en plus de la messe dominicale ?

Le sacrifice de Jésus et le sacrifice de l’Eucharistie sont un unique sacrifice. En effet, la messe est l’actualisation du sacrifice de Jésus sur la croix, qui se renouvelle chaque jour dans la sainte Eucharistie. Assister à la messe tous les dimanches est un précepte important à respecter, mais c’est surtout une occasion extraordinaire de développer une relation avec le Seigneur. Alors pourquoi ne pas saisir l’opportunité d’y aller aussi en semaine ? Voici cinq bonnes raisons de le faire.

1

être béni par dieu



Il n’y a pas de meilleure façon de commencer la journée ! En assistant à la messe tôt le matin, vous mettez Dieu à la première place de votre journée. Il ne manquera pas de bénir toutes vos activités et votre travail.

2

ÉCOUTEr LA PAROLE DE DIEU



Quelle meilleure manière de commencer la journée qu’en se nourrissant de la Parole de Dieu ? A la messe, différents passages de la Bible sont lus, de l’Ancien et du Nouveau Testament, avec la proclamation de l’Évangile. Les lectures changent en fonction du calendrier liturgique et permettent de lire une grande partie de la Bible à travers trois cycles liturgiques.

3

consolider son UNION AVEC LE CHRIST



À partir de la consécration, le pain et le vin deviennent véritablement le Corps et le Sang du Christ. Jésus est donc réellement présent dans l’Eucharistie : avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Recevoir la communion renforce donc l’union à Jésus. Comme Il le dit : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui » (Jn 6,56).

4

s’ÉLOIGNEr DU PÉCHÉ



Recevoir l’Eucharistie unit au Christ, purifie des péchés commis et préserve des péchés futurs. En effet, plus une personne reçoit le Christ, plus il progresse dans son amitié avec Lui. Par conséquent, il devient difficile de rompre avec Lui par le péché mortel. Comme la nourriture corporelle restaure la perte de force physique, l’Eucharistie restaure les forces spirituelles et préserve des péchés futurs.

5

GRANDIR EN SAINTETÉ



La messe augmente la grâce sanctifiante et aide à grandir en sainteté. Il suffit de regarder la vie des saints de l’Église qui avaient si souvent recours à la sainte Eucharistie et qui se laissaient ainsi transformer par le Christ, devenant de plus en plus semblables à Lui. Chaque messe déverse des grâces abondantes qui n’attendent qu’à être reçues. Alors, si vous le pouvez, commencez votre journée de la meilleure des manières en allant à la messe en semaine, de temps en temps !