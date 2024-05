À Gaza, la boulangerie de l’espoir

Le cardinal Pizzaballa a béni le 18 mai lors de sa venue à Gaza une boulangerie. Bien plus qu’un bâtiment, il s’agit d’un symbole d’espérance pour la communauté chrétienne qui tente de survivre sur place.

Le symbole est beau. Apportant un message d’espoir et de soutien aux chrétiens de Gaza, le cardinal Pierbattista Pizzaballa s’est rendu à Gaza du 16 au 19 mai. Messes, confirmations temps d’échange et d’écoute, le patriarche de Jérusalem a tenu à partager autant de moments forts avec la petite communauté chrétienne restée sur place et durement frappée. Le cardinal a notamment pris le temps, le 18 mai, de bénir les locaux de la boulangerie d’un paroissien, Bishara Shehadeh.

Crée en 1984, la boulangerie avait été partiellement détruite par des frappes de l’armée israélienne mais a pu rouvrir courant avril grâce au soutien du patriarcat latin et du Programme alimentaire mondial. Il s’agit d’un lieu où chrétiens et musulmans palestiniens travaillaient ensemble. Une affiche de la Vierge Marie trône notamment dans le bâtiment.

« Le but de ma visite est avant tout d’être avec notre communauté chrétienne de Gaza, de les embrasser, de les serrer dans mes bras, de les soutenir autant que possible », avait assuré le cardinal dans une vidéo préenregistrée annonçant sa venue à Gaza. Au début de la guerre en octobre 2023 on estimait le nombre de chrétiens à un peu plus de 1.000, dont une centaine de catholiques latins. Ils seraient désormais près de 700, dont 90 catholiques latins.