[REPORTAGE] Au Frat, les conditions sont là pour rencontrer le Christ

Des moments de joie intense, éclatante, et des temps de profond recueillement. Une alternance impressionnante et parfaitement maîtrisée. Est-ce le secret pour que les jeunes fassent une vraie rencontre avec le Christ ? Parce que c’est bien ce qu’il se passe au Frat.

Une chose est sûre. On ne ressort pas indemne du Frat, le pèlerinage interdiocésain annuel dédié aux jeunes d’Ile-de-France. Tout y décuplé. Le nombre de jeunes présents : plus de 11.000 collégiens sont réunis cette année à Jambville (Yvelines). Le nombre de prêtres : sept évêques et près de 200 prêtres sont présents en ce dimanche de Pentecôte. La taille du chapiteau : 115 mètres de long. Mais ce qui est décuplé, c’est surtout la joie de ces adolescents réunis pendant trois jours pour prier, rencontrer et chanter. La joie, et la ferveur. “On ressent une grande joie chez les jeunes”, confie à Aleteia le père Philippe Néouze, prêtre accompagnateur du Frat, au premier jour du pèlerinage. “Il y a une vraie réceptivité pendant les célébrations. Quand on veut transmettre quelque chose, ils sont là, à l’écoute, ils veulent recevoir une parole de vérité, ils viennent rencontrer le Christ.” Confessions, adoration, messes, témoignages, temps de partage… Les jeunes répondent présents à tous les rendez-vous !

Et les conditions sont là pour que les jeunes vivent une rencontre intime, personnelle, avec le Seigneur. Le talent de Glorious, présent durant tout le week-end, n’y est pas étranger. Le groupe de pop louange arrive à les entraîner dans des temps de louange très forts. L’Horeb, deux grandes tentes réservées à la prière, accueillent tous ceux qui souhaitent prier, apprendre à prier ou rencontrer des religieux, des prêtres ou des séminaristes qui ont dit oui à l’appel de Dieu. Mais le plus marquant est sans doute la présence de tous ces prêtres visibles, disponibles, disséminés dans tout le parc sur un petit banc surmonté d’une croix, pour donner le sacrement de réconciliation.

Frat Jambville 2024 ALETEIA I MR

Et les confessionnaux en plein air ne désemplissent pas ! “Et encore, ce n’est que le début du week-end ! À la fin, ça se bouscule”, affirme l’abbé Christophe Babeau, vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Neuilly (92). Il faut dire que le sacrement de réconciliation est bien présenté en amont, en plénière puis dans les “villages”. “Il a été introduit sous le chapiteau, notamment par une vidéo, qui invite les jeunes à vivre le sacrement de réconciliation comme une grâce de conversion du Frat”, explique le père Philippe Néouze. Résultat, les jeunes ne se font pas prier ! “Les confessions du Frat sont d’une qualité de dingue”, témoigne de son côté l’abbé Christophe Babeau. “Dieu agit de manière très forte, il y a une vraie profondeur, des conversions… On sent que les jeunes se rapprochent de Dieu”.

Dix nouveaux baptisés

En ce samedi 18 mai, la joie la plus éclatante est peut-être celle des dix nouveaux baptisés. Dix collégiens de 13-14 ans ont reçu le sacrement de baptême devant 11.000 personnes lors d’une célébration présidée par Mgr Matthieu Rougé.