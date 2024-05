« L’affection, la gratitude, la confiance, la miséricorde » exprimées lors de la descente de l’Esprit saint sur Marie et sur les Apôtres sont des paroles « fécondes » qui transforment la vie, a assuré le pape François lors de la prière du Regina Cæli, le 19 mai 2024.

En cette fête de la Pentecôte, le Pape a délivré une très brève méditation aux fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, quelques instants après avoir célébré la messe à l’intérieur de la basilique Saint-Pierre. Ce récit de la descente de l’Esprit saint exprime “une relation belle, lumineuse, concrète et durable comme l’est l’Amour éternel de Dieu”, a alors expliqué le pape François. Pour garder conscience de la miséricorde de Dieu et de ses paroles, “il est important que nous nous en nourrissions chaque jour, en lisant et en méditant la Parole de Dieu”, a-t-il insisté, avant de renouveler son invitation fréquente à se nourrir de l’Évangile.

“L’écoute de la Parole de Dieu fait taire les bavardages superficiels et nous fait dire des paroles sérieuses, profondes, joyeuses”, a ensuite expliqué le Pape, qui a cité le prêtre et poète milanais Clemente Rebora (1885-1957). Parlant de sa conversion, ce dernier écrivait dans son journal : “Et la Parole fit taire mon bavardage !”. “Lire et méditer l’Évangile, prier en silence, dire de bonnes paroles, ce ne sont pas des choses difficiles, non, nous pouvons tous les faire, plutôt que de s’énerver, s’insulter”, a souligné le pape François, qui a invité les fidèles à donner de l’espace en eux à la voix de l’Esprit Saint et à “devenir son écho pour les autres”.