En ce matin du dimanche 19 mai, c’était au tour du sanctuaire de Lourdes d’accueillir la flamme olympique lors de son passage dans les Hautes-Pyrénées. Portée sur le cliché par deux relayeuses sélectionnées par les entreprises partenaires de Paris 2024, la flamme est passée de mains en mains dans un relais qui, pendant une heure, a traversé ce haut-lieu de grâces et de pèlerinages. De nombreux pèlerins, réunis pour l’occasion dans la matinée, ont ainsi assisté au passage de la flamme sous le ciel gris et la pluie, donnant lieu à des images étonnantes où le sport et la Vierge Marie ont été mis à l’honneur, en cette fête de la Pentecôte.