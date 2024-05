Qu’est-ce qu’un charisme ?

Un charisme est un don particulier de l’Esprit saint à une personne ou à un groupe en vue du bien commun. Ce mot, qui vient du grec, est utilisé dans le Nouveau Testament dans le sens de “faveur”, "grâce", “don gratuit”.

“Quel charisme !” Qui ne s’est jamais dit ça devant une personne alliant le maniement du verbe à une grande prestance ? C’est en effet le mot que l’on emploie pour définir la qualité de quelqu’un qui a le don de plaire, de s’imposer, de séduire qui le côtoie. Pourtant, dans l’Église, ce mot a une signification bien différente. Venant du grec charisma, la grâce, le charisme désigne un don particulier de l’Esprit saint à une personne ou à un groupe en vue du bien commun.

Les charismes sont “une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le Corps du Christ ; pourvu cependant qu’il s’agisse de dons qui proviennent véritablement de l’Esprit saint et qu’ils soient exercés de façon pleinement conforme aux impulsions authentiques de ce même Esprit, c’est-à-dire selon la charité, vraie mesure des charismes”, décrit ainsi le Catéchisme de l’Église catholique (CEC n°800).

Des charismes à discerner

Également appelés dons spirituels, les charismes sont accordés par l’Esprit saint à tous les chrétiens pour les renforcer dans leur aptitude à être des témoins du Christ et de son amour pour tous les hommes. Contrairement aux vertus théologales ou aux sept dons de l’Esprit, précise la Communauté de l’Emmanuel, les charismes ne sont pas d’abord donnés aux personnes pour leur sanctification personnelle ou leur bien spirituel, mais pour le bien de l’Église et de la mission. Qu’ils soient extraordinaires ou ordinaires, les charismes sont donc des compétences à mettre en premier lieu au service de Dieu et de l’Église en particulier.

Sagesse, organisation, guérison, enseignement mais aussi dons particuliers pour les travaux manuels, pour l’écriture, pour la musique… Ces charismes ne sont pas toujours immédiatement évidents et se distinguent parfois des talents naturels d’une personne. Pour découvrir quels sont ses charismes, le discernement est souvent la clé. Il arrive parfois que l’on oppose, au sein de l’Église, les traditionnalistes aux charismatiques. Mais les charismes concernent aussi bien l’Église dans son ensemble, que chaque fidèle en particulier. Toute l’Église est donc charismatique par nature !