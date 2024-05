Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 10 au 16 mai 2024 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

Spiritualite De L’Education



Desclée De Brouwer

Résumé : Jean-MariePetitclerc, Desclée De Brouwer, avril 2024. Pour l’auteur, l’éducation est un défi majeur du XXIe siècle, avec l’exacerbation des violences et la montée des extrêmes, ainsi il présente une pédagogie de la spiritualité chrétienne, fondée sur la démarche de croire, espérer et aimer. La rencontre des jeunes devient alors chemin de rencontre avec le Christ. Retrouvez-le en librairie.

2

DIGNITAS INFINITA



Cerf

Résumé : Dicastère pour la doctrine de la foi, Cerf, avril 2024. Texte officiel qui rappelle les principes fondamentaux de la dignité humaine, accompagné d’une dénonciation des violations de cette dignité : la pauvreté, la guerre, l’exploitation des migrants, les violences faites aux femmes, entre autres. Retrouvez-le en librairie.

3

vivre avec l’irréparé



Albin Michel

Résumé : Isabelle Le Bourgeois, Albin Michel, janvier 2024. Forte de sa longue expérience d’aumônière de prison, I. Le Bourgeois s’interroge sur les possibilités de réparer les souffrances et les douleurs qui semblent irréparables dans les psychologies humaines. Retrouvez-le en librairie.

4

entre guerres



Gallimard

Résumé : François Lecointre, Gallimard, avril 2024. Récit de la naissance d’une vocation militaire. Le général relate le quotidien de jeune officier, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Il évoque notamment les questions d’engagement, de combat, de fraternité ou encore de peur. Retrouvez-le en librairie.

5

Ce Lieu En Nous Que Nous Ne Connaissons Pas : A La Recherche Du Royaume



Albin Michel

Résumé : Marie Balmary, Albin Michel, mars 2024. Une étude des différentes lectures des textes évangéliques selon leur langue d’origine. L’auteure fait part de ses interprétations des textes traduits de l’hébreu et du grec, soulignant les fautes de traduction et les détournements moralisateurs qui influent sur la foi chrétienne. Retrouvez-le en librairie.

6

L’Espérance Ne déçoit Pas : Bulle D’Indiction Du jubilé Ordinaire De L’Annee 2025



Cerf

Résumé :Pape François, Cerf, mai 2024. A l’occasion du Jubilé 2025, le pape François nous invite à un temps de réflexion autour de l’espérance. Qu’est-ce que l’espérance ? De quoi est-elle faite ? Qu’est-ce qui la nourrit ? Il nous propose de nous reconnecter à cette notion clef de la vie chrétienne en réapprenant la patience, moteur de l’espérance, dans un monde de plus en plus rapide. Retrouvez-le en librairie.

7

Les 9 Fruits De L’Esprit Saint : Sur Les Ailes De L’Oiseau Bleu



Emmanuel

Résumé : PRENOM MARLENE, Emmanuel, mai 2024. Pour goûter à la vie nouvelle de ceux qui marchent sous la conduite de l’Esprit, ce livre propose un voyage intérieur dans le jardin de l’âme. Notre guide : l’oiseau Bleu, image de l’Esprit Saint qui nous précède, se cache parfois et nous retrouve toujours. Il nous emmène visiter des scènes d’Évangile comme si nous y étions et nous offre surtout de vivre une puissante expérience spirituelle dans l’intimité de la relation à Dieu : l’accueil de chacun des fruits de l’Esprit Saint. Un parcours hors norme, riche d’humour et de poésie, pour se laisser transformer par l’Esprit. Retrouvez-le en librairie.

8

Les Regles Du Mikado



Gallimard

Résumé : Erri De Luca, Gallimard, mai 2024. Fuyant sa famille et un mariage dont elle ne veut pas, une Tzigane trouve refuge auprès d’un campeur. De cette rencontre naît un lien fort entre eux, qui perdure bien après le départ de la jeune fille. Au fil des années, ils échangent régulièrement des lettres, jusqu’à ce que le vieil homme meurt, léguant un cahier à cette dernière. Retrouvez-le en librairie.

9

Le Barman Du Ritz



Albin Michel

Résumé : Philippe Collin, Albin Michel, mai 2024. Paris, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que la ville est occupée, un seul palace demeure ouvert, le Ritz qui devient le quartier général de la Luftwaffe. Entre ses murs, se croisent et se côtoient les hommes de la Gestapo, des célébrités, des résistants et des profiteurs de guerre sous le regard acéré de Frank Meier, le barman, émigré autrichien d’origine juive. Retrouvez-le en librairie.

10

Interroger Dieu



Cerf

Résumé : Timothy Radcliffe, Lukasz Popko, Cerf, avril 2024. Un entretien entre un prédicateur et un jeune dominicain sur la relation entre Dieu et ses fidèles. Les auteurs mettent en lumière la nécessité du questionnement et de la conversation pour conforter sa foi en période de doute. Retrouvez-le en librairie.