Frat 2024 : quand 11.000 jeunes acclament les prêtres !

Lors de la célébration d’ouverture du Frat le 18 mai 2024 à Jambville (78), les 11.185 collégiens présents ont spontanément applaudi les prêtres qui les accompagnent, avant de prier pour tous les prêtres.

Le Frat, pèlerinage qui réunit chaque année les collégiens ou les lycéens des huit diocèses d’Ile-de-France, s’est ouvert ce matin à Jambville, dans les Yvelines, avec une célébration qui a rassemblé les 11.000 jeunes présents. Un temps fort marqué par les chansons du groupe de pop louange Glorious, qui a notamment interprété l’hymne du Frat 2024, et les interventions du père Philippe Néouze, aumônier du Frat de Jambville, et de Mgr Guillaume de Lisle, évêque auxiliaire de Meaux.

Le père Philippe Néouze a invité les jeunes “à ne pas ralentir leur élan”, comme le suggère le thème du Frat tiré de l’épître aux Romains (Rm 12,11), et à toujours garder à l’esprit ces trois éléments qui définissent cet élan dont parle saint Paul : Dieu nous appelle, Dieu nous donne sa force, et Dieu nous relève. Évoquant le sacrement de réconciliation, qui sera proposé aux collégiens tout au long du week-end, le père Philippe Néouze a invité les prêtres présents sous le grand chapiteau à se lever. Spontanément, dans un même élan (qui n’était pas près de ralentir !), les 11.000 jeunes ont acclamé et applaudi les prêtres. “C’est bien de les applaudir mais j’ai encore mieux ! Plutôt que de les applaudir, on va prier ensemble, pour ces prêtres, pour qu’ils puissent être des artisans de la miséricorde de Dieu”, a proposé l’aumônier du Frat. (1:42′ dans la vidéo ci-dessous).

S’en est alors suivie une belle prière pour les prêtres et les vocations :